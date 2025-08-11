Kamil Koç, bugün gündem olan dolandırıcılık SMS'lerine ilişkin açıklama yaptı. Firma, hack'lenmediğini duyurdu. Dolandırıcılar, Kamil Koç'un ismini kullanıyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'nin önde gelen şehirler arası otobüs taşımacılığı şirketi Kamil Koç'un SMS sisteminde yaşanmış olabilecek bir hack olayından bahsetmiştik. Saldırganlar, Kamil Koç ismini kullanarak tüketicilere dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderiyorlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamil Koç, konuyla ilgili resmî açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayın firma ile ilgisi olmadığı belirtildi. Kamil Koç, dolandırıcıların firmanın ismini kullandıklarını ifade etti.

İşte Kamil Koç'un resmî açıklaması:

Değerli Yol Arkadaşlarımız;



Şirketimizin adı kullanılarak dolandırıcılık amacıyla sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajları gönderildiği tespit edilmiştir. Yapılan ön incelemelerde şirketimiz veri tabanlarında ve güvenlik altyapısında herhangi bir yetkisiz erişim bulunmadığı tespit edilmiştir.



Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya sorun bulunmamakla birlikte kapsamlı incelemelerin ve kontrollerin yapılması sırasında mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur. Belirtilen içerikteki mesajların Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını ve itibar edilmemesi gerektiğini önemle bildiririz.



Konu ile ilişkili olarak kapsamlı incelemeler devam etmekte olup yasal süreç başlatılarak yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılmaktadır. Dikkatinize sunar, güvenli yolculuklar dileriz.

İşte Kamil Koç adına gönderilen SMS'ler:

Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere gönderilen mesajlardan bir tanesinde VakıfBank'a ait bir kampanyadan bahsediliyor. Ancak aynı SMS'te yer alan bağlantının sahte olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Başka bir mesaj örneğinde kripto para platformu Binance'in isminin, başka bir örnekte ise oldukça yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olan ağır ceza davası meselesinin kullanıldığını görüyoruz.

İşte Kamil Koç ismiyle gönderilen diğer mesaj örnekleri:

Kamil Koç'un konuyla ilgili çalışmaları devam ederken Webtekno olarak tavsiyemiz, Kamil Koç adına gönderilen mesajları doğrudan silmeniz. SMS içerisindeki bağlantılara kesinlikle tıklamayın ve tıklasanız bile buraya kişisel verilerinizi girmeyin.