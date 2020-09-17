Kampçıların Yanında Bulundurması Gereken 5 Teknolojik Ürün

Kamp yapmak bazılarımız için oldukça eğlenceli olsa da kamp deneyimini iyileştirecek bazı ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu haberimizde de sizlere, kampçıların yanından ayırmaması gereken 5 teknolojik üründen bahsedeceğiz.

2020 yılında hayatımızı tümüyle değiştiren bazı gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte bazı alışkanlıklarımız da değişti. Örneğin bu yıl insanlar, tatil için otel yerine daha çok kamp alanlarını tercih ettiler. Elbette kamp yapmak için ihtiyaç duyulan ekipmanlar, otel tatillerine göre farklı ekipmanlar gerektiriyor.

Bu içeriğimizde sizlere, kampçıların yanında bulundurması gereken bazı ürünlerden bahsedeceğiz. Teknostore üzerinden satın alabileceğiniz bu ürünler, doğanın içerisindeyken işleri daha da kolaylaştıracak türden. Dilerseniz hemen, bu ürünlerin neler olduğuna yakından bakalım.

İşte kamp tutkunlarının yanında bulundurması gereken 5 teknolojik ürün

Tronsmart Element Groove Bluetooth Hoparlör

Fiyat: 249,99 TL - 184,90

Bluetooth hoparlörler, son dönemlerin en popüler teknolojik ürünleri arasında yer alıyor. Üstelik kamp tutkunuysanız bu tür bir ürüne mutlaka ihtiyacınız olacak. Ancak kamp alanında elektrik kaynaklarına kolay kolay erişemeyeceğinizi kabul edersek, uzun kullanım süresi sunan bir bluetooth hoparlör, daha mantıklı bir seçim olabilir. İşte Tronsmart Element Groove, tam olarak bu amaç için geliştirilmiş. Çünkü bu bluetooth hoparlör, 24 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Tronsmart Element Groove, hızlı şarj desteğine de sahip olan bir ürün. Sadece 2,5 saatlik şarj ile tam dolum yapabilen bluetooth hoparlör, 2.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca bu bluetooth hoparlörün sahip olduğu IPX7 sertifikası, ürünün su geçirmemesini sağlıyor. Bu da deniz kenarlarındaki kamp alanlarında, Tronsmart Element Groove'u güvenle kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Ürünü hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JUO Güneş Enerjili Katlanabilir Solar Şarj Paneli

Fiyat: 599,90 TL - 429,90 TL (21 watt için geçerlidir.)

Eğer gerçekten de bir kamp tutkunuysanız, bu ürüne mutlaka sahip olmanız gerekiyor. Çünkü JUO Güneş Enerjili Katlanabilir Solar Şarj Paneli, sahip olduğunuz mobil ürünlerin şarj edilmesini sağlayan bir enerji depolama kaynağı. Güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürebilen ürünü, USB girişi ile şarj edilebilen tüm ürünleri şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca JUO Güneş Enerjili Katlanabilir Solar Şarj Paneli'nin neler sunduğunu detaylıca öğrenmek isterseniz, YouTube ekibimizin hazırladığı ürün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Xiaomi El Feneri 3350 mAh Powerbank

Fiyat: 149,90 TL - 119,90 TL

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden olan Xiaomi'nin, kamp tutkunlarına özel olarak üretilmiş bir el feneri bulunuyor. Bu fener, 11 farklı ışık seviyesiyle her türlü aydınlatma ihtiyacınızı karşılayacak türden. Ancak Xiaomi'nin bu ürününü daha da etkileyici kılan bir özelliği var. Öyle ki bu el fenerini, aynı zamanda bir powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. 3,350 mAh kapasiteli powerbank özelliği, daha çok günlük kamplarınızda işinize yarayacak türden.

Xiaomi'nin hem el feneri hem de powerbank olarak kullanılabilen ürününü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tronsmart WPB01 5000mAh Powerbank Taşınabilir Şarj Cihazı

Fiyat: 249,90 TL - 189,90

Tronsmart'ın "WPB01" kodlu ürünü de tıpkı Xiaomi'nin el feneri ve powerbank ürünü gibi işlevsel bir yapıya sahip. Bu ürünün dikkat çekici özelliği hem şarj aleti hem de powerbank olarak kullanabiliyor oluşunuz. Ürünü fişe taktığınızda sahip olduğu dahili bataryayı da şarj etme imkanı sağlıyorsunuz. Elektrik kaynağına erişim imkanınız olmadığı zaman da powerbank olarak kullanılabilen ürün, oldukça dikkat çekici gibi görünüyor.

Hem şarj cihazı hem de powerbank olarak kullanabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JUO JH-770 Fotokapan Kamera

Fiyat: 1.119 TL - 749,90 TL

Fotokapan kamera, bugüne kadar duymadığınız bir şey olabilir. Ancak bu tür bir ürün, özellikle de diğer canlı türlerinin yaşadığı alanlarla önemli avantajlar sunuyor. Üstelik bugün her yerde göremeyeceğimiz canlıların fotoğraf ya da videosunu çekmek istiyorsanız, bu fotokapan kamera tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

JH-770, hareket sensörlerine ek olarak kızılötesi IR ledler ve gece görüş kamerası ile donatılmış özel bir ürün. 8 adet pille çalışan, bu pilleri yaklaşık 6 ay boyunca kullanabilen ürün, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyor. Üstelik otomatik olarak çekilmiş video ve fotoğrafları, makinenin dahili LCD ekranıyla inceleyebiliyorsunuz.

Bu arada JUO JH-770 Fotokapan Kamera'nın biraz daha farklı özelliklere sahip JH-760 versiyonu da bulunuyor. Pek çok ortak özelliğe sahip olan bu fotokapan da tercihleriniz arasında yer alabilir. Ayrıca JH-770'in 749,90 TL'lik fiyatı yüksek geldiyse, JH-760'ın 649,90 TL'lik fiyatı da daha makul kabul edilebilir.

JUO JH-770'e sahip olmak için burada, JUO JH-760'a sahip olmak için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.