Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililer, artık sadece Togg satın alabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon, ücret artışları ve kur korumalı mevduat uygulaması ile ilgili konularda konuşan Bakan Şimşek, yerli otomobil Togg T10X ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.

30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete'de, Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştı. Bu genelge, kamu kurum ve kurumlarının yaptıkları harcamalara kısıtlama getiriyordu. Mehmet Şimşek, katıldığı programda bu genelgenin güncellendiğini söyledi. Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, artık sadece Togg satın alabilecekler.

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

Kamuda tasarruf genelgesini güncelledik. Taşıtlar konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Yeni araç alımında sadece Togg alınacak, eldeki araç da satılacak.

Geçmişte, kamuya 30 bin adet Togg T10X alınacağı açıklanmıştı

2023'ün başında açıklama yapan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg için "kamu alım garantisi" uygulanacağını açıklamıştı. Nebati'nin açıklamasına göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamu kurum ve kuruluşları adına toplam 30 bin adet Togg satın alacaktı. 2035 yılına kadar devam edecek bu süreçte sadece Togg T10X değil, şirketin gelecekte piyasaya süreceği sedan ve ticari araçları da satın alınacak.

Bu arada; 2023'ün başında yapılan açıklamalara göre yıl boyunca 500 adet yerli otomobil, kamu kurum ve kuruluşlarına satılacaktı. Togg, her ay düzenli olarak teslimat sayısını açıklıyor olsa da bunların ne kadarının kamu kurum ve kuruluşlarına gittiğini bilemiyoruz. Eğer Togg'dan konuyla ilgili bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Togg güncel teslimat sayısı için: