Güney Koreli bilim insanları, nanoteknoloji ve ısıya duyarlı materyaller kullanarak tıpkı bir bukalemun veya mürekkep balığı gibi bulunduğu ortamın rengine uyum sağlayabilen robot geliştirdi.

Bildiğiniz üzere bukalemun ve mürekkep balıkları, bulundukları ortama göre renk değiştirebilip kamufle olabiliyorlar. Daha önce gelişmiş teknolojilere rağmen taklit etmesi bir hayli güç olan bu özellik, Güney Koreli bilim insanları tarafından ilk defa bir robotta uygulandı.

Araştırmacılar, nanoteknoloji ve ısıya duyarlı materyaller kullanarak, ortamın rengine uyum sağlayabilen ve aynı zamanda hızlı bir şekilde hareket edebilen bir robot tasarladı. Son derece düşük maliyetlerle üretilen bu robotta kullanılan teknoloji, ilerleyen zamanlarda moda ve otomotiv gibi sektörlerde de kullanılma potansiyeline sahip.

Robot, ısıya duyarlı materyaller sayesinde renk değiştirebiliyor

Mürekkep balıkları, sinir sistemleri tarafından kontrol edilen ve kromatofor adı verilen renk değiştirme hücreleri sayesinde istedikleri anda kamufle olabilirler. Bukalemunlarda ise bu iş biraz daha farklıdır. Pigmentlerinin altında yatan kristaller arasındaki mesafeyi ayarlayarak hangi rengin yansıtılacağına karar verebilen bukalemunlar, bu sayede en dişli rakiplerinden bile kaçmayı başarabilirler.

Doğanın mucizeleri gibi görünen bu olayı tahmin edebileceğiniz üzere birebir taklit etmek mümkün değil. Araştırmanın başındaki isim Seung Hwan Ko, bu konu hakkında "Mevcut kamuflaj sistemlerinin çoğunda bir çeşit ekran kullanılıyor. Bunlar hem çok pahalı hem de esnek değiller" ifadelerini kullanıyor.

Güney Koreli araştırmacıların bulmuş olduğu yeni yöntem ise hem ucuza mal edilebiliyor, hem de ekranlara göre çok daha yumuşak ve esnek bir yapıya sahip. Robotun bulunduğu ortama uyum sağlayabilmesi için OLED ekranlar yerine birden fazla katmana sahip ısıya duyarlı materyaller kullanan ekip, daha az hassas olmasına rağmen tıpkı ekran gibi performans gösteren bir sistem ortaya çıkarmayı başarmış.

Videodan da anlayacağınız üzere bu teknoloji şimdilik sadece küçük bir robotun üzerine uygulanmış. Ancak hem maliyetinin düşük olması hem de uygulaması son derece kolay bir sistem olması nedeniyle bu teknolojinin ilerleyen zamanlarda otomotiv ve moda sektörlerinde, hatta askeri alanlarda kullanılması bekleniyor.