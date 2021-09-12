Plastik atıkların doğada çözünemiyor olması doğal yaşamı tehlikeye atmaya devam ederken bu durumun önüne geçebilecek bir gelişme Kanada'dan geldi. Araştırmacılar, balıkların kemik, deri, baş gibi atıklarını kullanarak plastik üretmeyi başardılar.

Plastik atıkların çözünüm süresi yüzyılları bulması nedeniyle doğaya büyük zararlar vermekte. Su kaynakları da dâhil olmak üzere birçok yerde yığınlar hâlinde bulunan plastik atıkların en büyük örneklerinden biri de Büyük Pasifik çöp alanı. ABD’nin Teksas eyaletinin iki katı büyüklüğünde olan bu alan, dünyanın en büyük plastik atık noktası. Bölgede yaklaşık olarak 1,8 trilyon adet, doğada çözünmeyen atık bulunmakta.

Plastiklerin kendisi kadar üretimi için de çevreci olmayan kaynaklar ve yöntemler kullanılmakta. Nitekim poliüretan elde etmek için yenilenebilir bir kaynak olmayan ve yüksek oranda zehirli gazlar içeren ham yağ gerekmekte. Peki plastikleri doğa dostu kaynaklardan elde etmenin bir yolu olduğunu söylesek?

Plastik üretmek için balıkların kemikleri, derileri ve işkembeleri kullanıldı

Kanada merkezli Memorial Univeristy of Newfoundland’deki araştırmacılar; baş, kemik, deri ve işkembe gibi balık atıklarından plastik üretmenin bir yolunu geliştirdiler. Araştırmacılar, bunun plastik üretimi için daha güvenli ve doğa dostu bir yöntem olduğunu ifade etmekteler. Balık yağından üretilen tüm plastikler doğada çözünebilmekte.

Projenin prensip araştırmacısı Francesca Kerton, araştırma hakkında şunları söyledi: “Plastikleri ister karbon dioksit ve suya dönüştüren kimyasal bozulma yoluyla ister de geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla bir kullanım ömrü planıyla tasarlamaya başlamış olmamız önemli bir adım.”

Kerton ve ekibi, yeni materyali Atlantik somonlarının atıklarından çıkarılan yağdan ürettiler. Daha sonra, işlem sırasında, doymamış yağa oksijen eklemek suretiyle poliüretan benzeri bir polimere dönüştürüldü. Ortaya çıkan malzemede herhangi bir balık kokusu da bulunmamakta.