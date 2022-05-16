Dünya'nın gölgesinin Ay'a vurduğu ve ortaya muhteşem görüntülerin çıktığı 'Kanlı Ay Tutulması', 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece yeniden meydana geldi. Dünya çapında pek çok noktadan elde edilen etkileyici görüntüleri sizler için derledik.

Düzenli olarak yaşansa da her zaman heyecanla takip edilen Ay tutulması, bu sabaha karşı muhteşem manzaralar izlenebilmesini sağladı. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa’nın büyük çoğunluğu ve Afrika’dan görülebilen Ay tutulması, ismini veren ‘Kanlı Ay’ olayına yakışır görüntülerin çıkmasını sağladı.

Dünya, Güneş ve Ay üçlüsünün müthiş bir doğrulukta bir araya geldiği o anlar, dünyanın pek çok noktasında kameralara yansıdı. Telefon kamerası ya da profesyonel kamera fark etmeksizin elde edilen o görüntüler, içinde bulunduğumuz sistemin de bir hatırlatıcısı oldu. 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece çekilen o görüntülerden bazıları şu şekildeydi:

Kanlı Ay, kameralara böyle yansıdı

(AP Photo)

(AP Photo)

(AFP Photo)

(AP Photo)

Bill Grueskin

(AP Photo)

Ay fotoğraflarda neden bu kadar büyük gözüküyor?

Farklı odak uzaklığına sahip lenslerle Ay

Ay’ın fotoğraflarda büyük gözükmesinin birden fazla sebebi var. Fakat Ay’ın büyük olması, her zaman fotoğraf üzerinde sonradan yapılan bir düzenlemeden kaynaklanmıyor. Fotoğrafçının kamerasında kullandığı lens, Ay’ın büyük gözükmesini sağlayan en büyük etmen olarak karşımıza çıkıyor. Standart bir lens, Ay’ı normal boyutunda gösterirken yüksek odak uzaklığına sahip lensler, Ay’ı yanındaki objelere göre olduğundan büyük gösterir.

Bir sonraki Kanlı Ay tutulması ne zaman?

Bir sonraki Kanlı Ay tutulması, aslında pek de uzak olmayan bir tarihte, kasım ayında gerçekleşecek. Üstelik bu tutulma, bu gece gerçekleşen tutulmadan daha uzun sürecek. Bir sonraki tutulmaysa 2025 yılına kadar gerçekleşmeyecek.