Bildiğimiz gibi kanser, en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Kanser türlerindeki büyük değişiklik, erken teşhisi zorlaştırabiliyor. ABD’de bir grup araştırmacı, yapay zekayı kullanarak erken evre tümörlerini tanımlamaya yardımcı olabilecek kan testi geliştirdi. Testin, 50'den fazla farklı kanseri tespit edebileceği ve tümör yerini vücudun belirli bölgelerine daraltabileceği belirtiliyor.

En temelde kanser, kontrolsüz hücre büyümesi olarak biliniyor. İnsan vücudunda birçok farklı hücre tipi var ve neredeyse hepsi kanserli olabilir. Ne yazık ki birçok kanser, hastalık daha sonraki aşamalara ilerleyene kadar belirgin semptomlar göstermiyor. Kanser, diğer vücut sistemlerine yayılmaya başladığında, tedavisi çok daha zorlaşıyor.

Kanser tespitinde yapay zeka desteğiyle kan testi imkânı:

Hal böyleyken potansiyel kanserleri erkenden işaretleyebilen rutin bir test, açıklanmayan yaşamları kurtarabilir ve tıbbi maliyetleri azaltabilir. Mayo Clinic, Cleveland Clinic ve diğer kurumlardan araştırmacıların oluşturduğu ekip, 'hücresiz DNA'dan (cfDNA) gelen sinyalleri analiz etti.

Kanser, genetik değişiklikler içermekle birlikte, bu değişiklikler küçük ve genellikle DNA'nın belirli bölümleriyle sınırlı. CfDNA'da kanser kanıtlarını tespit etmenin daha iyi bir yolunun, metilasyon modellerini değerlendirmek olduğu belirtiliyor. Metilasyonda, bir metil grubu (CH3) sitozin veya adenin üzerindeki bir hidrojen atomunun yerini alıyor. Önemli olarak metilasyon, kanserin bir nedeni veya sonucu olabilir.

Araştırmacılar, 3 bin hastadan aldıkları kanı incelediler. Bu hastaların yarısının 50’den fazla kanser türünden birine sahip olduğu kaydedildi. Bu, “etiketlenmiş” veriler olarak kayıtlara geçti ve yapay zekanın çeşitli kanserler ve kanser olmadan cfDNA'daki metilasyon modellerini öğrenmesine izin verdi. Araştırmacılar, algoritmayı test etmek için 1200 yeni örneği kategorize ederek işe koyuldular. Sonuçlar ise cesaret verici türden.

Yapay zeka, 4. evredeki kanserleri yüzde 93; 3. evredeki kanserleri yüzde 81; 2. evredeki kanserleri yüzde 43 ve birinci derece tümorleri yüzde 18 oranında tespit edebildi. Yanlış pozitif oranının sadece yüzde 0,7 olduğu aktarıldı. Yapay zeka, kanseri tespit ettiği anda, tümörün yerini yüzde 93 doğruluk payıyla tanımlayabildi. Ekip, bu tekniğin daha büyük popülasyonlara ölçeklenebileceğinden umutlu.