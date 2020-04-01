Koronavirüse Yakalanan İnsan Sayısı 900 Bini Geçti

Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın, yapılan son resmi açıklamalara göre 900 bin sınırını geçti. Bu süreçte ölen kişi sayısı ise 45.497’ye ulaşmış durumda.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanı sayısında yeni bir sınırı geçti. Merkez noktasını Çin’den Avrupa’ya kaydıran, oradan da ABD’ye geçiş yapan COVID-19, bugün yapılan resmi açıklamaya göre 900 bin sınırını aştı. Dünya genelinde 911.308 kişiye bulaşan koronavirüs, bu vakalardan 45.497 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte 191.673 kişi ise iyileşti.

20 Kişiden biri hayatını kaybediyor

Dünya genelindeki resmi açıklamalara baktığımızda virüsün öldürme oranının yüzde 5 civarlarında olduğunu görüyoruz. Virüsün öldürme olasılığı ise her ülkede farklılık gösteriyor. Virüs özellikle Avrupa ülkelerinde çok daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini sağladı. Bu konuda öncü ülke olan İtalya 110.574 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirirken bu kişilerden 13.155 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu orana göre İtalya’da koronavirüse yakalanan yaklaşık 8 kişiden birinin hayatını kaybettiğini görüyoruz.

ABD’de koronavirüs 200 bini aştı

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de ABD. Dünyaya baktığımızda en fazla COVID-19 tespiti ABD’de yapıldı. Yapılan son açıklamaya göre ABD’de şu ana kadar 203.608 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerden 4.476 kişinin ise hayatını kaybettiğini görüyoruz. Salgının en çok görüldüğü şehre baktığımızda ise dünyanın en büyük metropollerinden biri olan New York karşımıza çıkıyor. New York’ta şu ana kadar 44.915 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı. Şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.139’a ulaşmış durumda.

Türkiye’de durum ne?

Koronavirüs, son günlerde ülkemizde de büyük bir hızla artış gösteriyor. Yapılan testlerin artmış olmasının da etkisi olduğunu belirttiğimiz bu vaka sayılarına göre ülkemizde koronavirüs testi pozitif çıkan 15.679 vatandaşımız bulunuyor. Toplam kaybımız ise 277 olmuş durumda. 333 vatandaşımızın ise koronavirüsten tamamen kurtulup iyileştiği açıklandı.

