Yeni Kanun Teklifi TBMM'de: Bunu Yazmadan Yapay Zekâ ile Üretilen Videoları Paylaşamayacaksınız

Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi ile birlikte yapay zekâ ile ilgili suçlara yönelik önemli adımlar atılmış durumda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, yapay zekâ alanında köklü değişiklikler getirmek üzere. 11 maddeden oluşan teklif, yapay zekâ kaynaklı suçlar, veri güvenliği ve siber güvenlik konusunda kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Özellikle deepfake videolar ve yapay zekâ tarafından üretilen sahte içeriklere karşı hızlı müdahale hedefleniyor. Ayrıca bu tür içeriklere tespit edildiklerinde 6 saat içinde erişim engeli getirilecek ve “Yapay zekâ tarafından üretilmiştir” ibaresi zorunlu hâle gelecek.

Para cezalarının sınırı da dikkat çekici. Zorunlu ibareyi kullanmayanlara 500 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar ceza kesilecek. Ayrıca yapay zekâ sistemlerinin hakaret veya kamu güvenliği suçlarında kullanılması durumunda hem kullanıcılar hem de geliştiriciler sorumlu tutulacak. Türk Ceza Kanunu ve KVKK’da yapılacak değişikliklerle veri setlerinin kötü amaçlı kullanımı “veri güvenliği ihlali” sayılacak.

"Yapay zekâ tarafından üretilmiştir" ibaresi zorunlu olacak

Yeni kanun teklifi, siber güvenlik alanında hizmet sağlayıcılara da ağır yükümlülükler getiriyor. Artık yapay zekâ sistemlerinde kullanılan veri setleri şeffaf olacak, manipülatif içeriklerin yayılması engellenecek ve yüksek riskli uygulamalarda “insan onaylı denetim” zorunlu hâle gelecek. BTK’ya ise kamu düzenini ve seçim güvenliğini tehdit eden yapay zekâ içeriklerine karşı acil erişim engelleme yetkisi tanınıyor.

Yeni düzenlemelere uymayanlara 10 milyon TL’ye kadar idari para cezası veya faaliyet durdurma yaptırımı uygulanabilecek. Bu kanun teklifi sonrası yapay zekâ etiği, veri güvenliği ve dijital suçlarla mücadelede Avrupa standartlarına benzer bir düzenlemeye geçilmiş olacak.

