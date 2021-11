Marvel hayranlarını sevindirecek yeni bir açıklama geldi. Disney+’ın bu hafta yayınlanan dizisi Hawkeye’da “Rogers: The Musical” adlı bir müzikalden de bir sahne yer alıyordu. Marvel’dan gelen açıklama, seyircilerin beğenisini toplayan müzikalin tamamının gerçek hayata taşınabileceğine işaret ediyor.

Uzun zamandır beklenen Spider-Man: No Way Home filmi haber başlıklarını süslemeye devam ederken Marvel evreninin en yeni dizisi Hawkeye, 24 Kasım tarihinde ilk bölümüyle hayranlarla buluştu. Seyircilerin genel izlenimi oldukça olumlu olsa da özellikle dizinin bir kısmı büyük ses getirdi. Cliff Burton’ın (Hawkeye) çocuklarıyla birlikte Rogers: The Musical adlı müzikali izlediği sahne, dizinin hayranlarından büyük beğeni topladı. Marvel Stüdyoları yönetim kurulu üyesi Trinh Tran da İlk Yenilmez Steve Rogers’ın (Kaptan Amerika) hayatının anlatıldığı bu müzikali gerçek hayata da taşımak istediğini belirtti.

Müzikalde söylenen ilk şarkı yayınlandı bile:

Hayranların büyük ilgi gösterdiği müzikalin ilk şarkısı YouTube ve Spotify gibi platformlar üzerinden paylaşılmaya başlandı. Gerçek hayatta da ‘Marvel müzikali’ yapmayı istediğini belirten Tran, dizide gösterilen Rogers: The Musical’ın da öylesine bir öneri olarak filizlendiğini ancak daha sonra yazar ekibinin daha da ilgilisini çektiğini söylüyor.

Rogers: The Musical sahneleri de internette paylaşıldı:

Serinin hayranlarının da tahmin edebileceği üzere Cliff Burton’ın bulunmak isteyeceği son yer; verdiği zorlu savaşların ve kaybettiği dostların yer aldığı bir müzikal. Kendisinin canlandırıldığı bir müzikali izlemek de karakterimiz için tuhaf bir deneyim. Avengers: The Endgame filminde kendini kurban eden en yakın arkadaşı Natasha Romanoff’u (Black Widow) da görmeye dayanamayan Cliff Burton, gösterinin yarısında çıkmak zorunda kalıyor. Ancak hayranlar, yalnızca bir şarkının gösterildiği bu müzikalin tamamı için Marvel’a baskı yapmaya devam ediyor. Tran’dan gelen son açıklama da hayranların bu isteklerinin duyulduğuna işaret ediyor. Dizinin yeni bölümü Çarşamba günü Disney+ platformunda seyircilerle buluşacak.

Sizin bu müzikal hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir Marvel müzikal gösterisi ilginizi çeker mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.