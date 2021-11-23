Keanu Reeves, yeni bir röportajında yaptığı açıklamasında Marvel Sinematik Evreni'ne katılıp katılmamak istediği sorusunu cevapladı. Reeves, MCU'ya katılmanın kendisi için gurur verici olacağını belirtti.

22 Aralık’ta vizyona girecek olan Matrix serisinin dördüncü filmi Matrix Resurrections, bizlere yeniden Keanu Reeves’i ekranlar görme şansı verecek. Bugüne kadar filmlerde pek çok rolde yer alan Keanu Reeves, bugünse bu rol çemberini genişletmeye açık olduğunu gösteren bir açıklama yaptı. Reeves, Marvel evrenine katılmanın kendisine gurur vereceğini açıkladı.

Esquire ile röportaj yapan Keanu Reeves’e Marvel Sinematik Evreni’ne katılıp katılmamak istemediği soruldu. Reeves, bu soruya “Onur duyarım. Gerçekten harika yönetmenler ve vizyonerler var ve hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Ölçek, hırs ve üretim açısından özeller. Bunun bir parçası olmak harika olurdu.” sözleriyle cevap verdi.

İddialar Reeves konuşmadan bile önce başlamıştı:

Keanu Reeves, son röportajında MCU’ya katılma konusunda hiçbir sakınasının olmadığını dile getirse de buna dair dedikodular çoktan başlamıştı. Bu yılın başlarında resmi Marvel Entertainment Twitter hesabı, Reeves’in doğum gününü kutlamıştı fakat bu Tweet kısa süre sonra silinmişti. Bu olayın ardından Reeves’in MCU’ya katılacağına dair spekülasyonlar yoğunlaşmıştı.

Reeves’in MCU’ya girip girmemesi şu anlık kenarda dursun, kendisi halihazırda sinemayı bir süreliğine domine etmeye hazırlanıyor. 22 Aralık’ta vizyona girecek olan Matrix: Resurrections’ın yanı sıra Reeves, 27 Mayıs tarihinde vizyona girecek John Vick 4 ile hayranlarıyla buluşacak. Bunlar dışında Reeves, DC League of Super-Pets’te de seslendirmeyi üstlenecek.