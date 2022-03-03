Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Okullar Tatil Edildi

Havaların toparlanmaya başladığı şu günlerde pek de sürpriz olmayan şekilde kara kış geri geldi. Ülkenin belirli bölgelerinde etkili olan kar yağışları, okulların tatil edilmesine yol açtı. İşte 3 Mart 2022 Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Türkiye, geçtiğimiz ay son yılların en sert kış mevsimlerinden bir tanesini yaşamış, pek çok şehrimizde hayat tam anlamıyla felç olmuştu. Kara kış, şimdi geri geldi. Ülkenin dört bir yanında görülen yoğun kar yağışlar, olağan hayatın akışını da etkiledi. Ancak bu duruma çok sevinecek bir kitle var. Öyle ki okullar da yağan kar nedeniyle tatil edildi.

Genel olarak baktığımızda, özellikle de Batı Anadolu illerinde okulların tatil edildiğini görüyoruz. Ancak ilerleyen saat ya da günlerde İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinden de benzer haberler gelebilir. Çünkü kar yağışlarının bir süre daha devam etmesi, bu süreçte havaların daha da soğuk olması bekleniyor. Peki hangi şehirlerde okullar tatil edildi?

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler:

Afyonkarahisar: Okullar kent genelinde 1 gün tatil. Hamile, engelli ve gazi statüsündeki kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Okullar kent genelinde 1 gün tatil. Hamile, engelli ve gazi statüsündeki kamu personelleri idari izinli sayılacak. Burdur: Okullar kent genelinde 1 gün tatil. Hamile, engelli ve gazi statüsünde olanlarla 10 yaş altı çocuğu olan kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Okullar kent genelinde 1 gün tatil. Hamile, engelli ve gazi statüsünde olanlarla 10 yaş altı çocuğu olan kamu personelleri idari izinli sayılacak. Denizli: Okullar Kale ilçesinde 1 gün tatil. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Okullar Kale ilçesinde 1 gün tatil. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri idari izinli sayılacak. Isparta: Okullar kent genelinde 1 gün tatil. Hamile, engelli statüsündeki kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Okullar kent genelinde 1 gün tatil. Hamile, engelli statüsündeki kamu personelleri idari izinli sayılacak. Konya: Okullar Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde 1 gün tatil.

Okullar Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde 1 gün tatil. Kütahya: Okullar Dumlupınar ilçesinde 1 gün tatil.

Okullar Dumlupınar ilçesinde 1 gün tatil. Muğla: Okullar Kavaklıdere ilçesinde 1 gün tatil. Engelli ve hamile statüsündeki kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Okullar Kavaklıdere ilçesinde 1 gün tatil. Engelli ve hamile statüsündeki kamu personelleri idari izinli sayılacak. Sinop: Taşımalı eğitim kent genelinde 1 gün tatil.

Taşımalı eğitim kent genelinde 1 gün tatil. Uşak: Okullar Banaz ilçesinde 1 gün tatil.

Gün içerisinde de benzer durumlar yaşanabilir. Bu yüzden yaşadığınız bölgenin kaymakamlık ya da valiliklerinin internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederiz.