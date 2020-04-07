Bilim İnsanları, Kara Deliğin Plazma Jetini Görselleştirdi

Bilim insanları, Olay Ufku Teleskobu'nun yardımıyla kara deliklerin kutuplarından fırlayan plazma jetinin ayrıntılı görüntüsünü görselleştirmeyi başardı. 3C 279 kara deliğinin görüntüsündeki plazma jetleri, ışık hızına çok yakın hızlarda püskürüyor.

Birçok galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunur. Bu nesnelerin birçok özelliği hâlâ gizemini korusa da kara deliklerin çok büyük boyutlarda madde ve enerjiyi yuttuğu açık. Bu, plazmadan oluşan bir toplanma diski oluşturur ve hatta bazen bu plazma, kara deliğin manyetik kutuplarından ışık hızına yakın bir şekilde püskürür. Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskobu / EHT) yardımıyla bilim insanları, bu plazma jetlerinin ayrıntılı görüntüsünü yakalamayı başardı. Bu sayede bu plazma jetlerin nasıl oluştuğu, kara deliklerin madde ve enerjiyi nasıl yuttuğu ve daha fazlasına ilişkin daha derin bir anlayış geliştirme şansımız olacak.

Görüntüde gök bilimcilerin kara deliğin toplanma diski olduğunu tahmin ettikleri parlak bir oval şekil bulunuyor. Bunun yanı sıra daha karanlık bir enerji akışının da ondan fırladığı görülüyor. Jetin Dünya'ya doğru fırlaması, gök bilimcilere normalden daha iyi bir görüş açısı sağladı. Galaksi M87 için de benzer bir görüntüyü görülebilir ışık spektrumunda elde etmiştik ancak bu sefer kızılötesi görüntü sayesinde kara deliğin etrafındaki maddenin ne kadar sıcak olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz.

Işık hızının 0,995'i hızda bir jet:

Süper kütleli kara delikler, bu tip jetler püskürttüğü zaman bunlara 'blazar' denir. Gök bilimciler, kara deliğin manyetik kutuplarının enerjiyi toplanma diskinden alarak dışarıya büyük miktarda enerjiyle püskürttüğünü varsayar.

Görüntüde yakalanan jet, ışık hızının 0,995'i bir hızda hareket ediyordu. Bununla birlikte jetin kara delikten tuhaf bir açıyla püskürdüğü de tespit edildi. University College London'dan Dr. Ziri Younsi, bunun nedeninin jetin merkezindeki bir 'bükülme' ya da enerjinin jetin etrafında kendini döndürmesi olabileceğini düşünüyor.

Yeni görüntüyle birlikte gök bilimcilerin madde ve enerjinin toplanma diskinden manyetik kutuplara nasıl transfer olduğu ya da bizim galaksimizdeki süper kütleli kara deliğin (görüntüdeki 3C 279 kara deliğinden 200 kat daha küçük) neden enerji jetleri püskürtmediği sorularına ikna edici yanıtlara ulaşması umuluyor.