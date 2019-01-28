DC, gişede aradığı mutluluğu Aquaman’de buldu. Aquaman, DC filmleri arasında en yüksek ciroya ulaşan film oldu.

Kara Şövalye yerini Yedi Denizlerin Kralı’na bıraktı ve Aquaman, DC Comics filmleri arasında zirveye yükseldi. Filmin şu anda dünya çapındaki toplam geliri 1.09 milyar doları bulmuş durumda.

Aquaman filminin yönetmeni James Wan, “Yıllarca Aquaman turuncu tişörtlü bir şaka olmuştu... Artık kimse gülmüyor.” diyor. “Ve bu hafta sonu Atlantis’in Kralı, Gotham Şehri’nin Kara Şövalyesi’ni geride bıraktığında Warner Bros için gerçekten de turuncu yeni siyah olacak. Çılgınca.” diye konuştu.

Wan ayrıca Aquaman’ın 1 milyar doları aşmasını sağlayan hayranlarına ve karakteri canlandırmadaki başarısı için Jason Momoa’ya teşekkür etti. Momoa da daha önce hayranlara 1 milyara ulaştıkları için teşekkür etmişti.

Aquaman, yönetmen James Wan’ın 1 milyar doları bulan 2. filmi. Yönetmen daha önce Furious 7 ile bu başarıyı yakalamıştı.

Aquaman’ın devam filmi için çalışmalar devam ediyor. Yönetmenlik koltuğunda yine Wan’ın oturması beklense de Wan imza atmadan önce senaryoyu görecek.