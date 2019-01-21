  • Shazam'ın 7 Ölümcül Günaha Değinen Yeni Fragmanı Yayınlandı

DC Hayranları Koşun: Shazam'ın 2. Fragmanı Yayınlandı

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DC Hayranları Koşun: Shazam'ın 2. Fragmanı Yayınlandı
İlk fragmanı 6 ay önce yayınlanan Shazam'dan, vizyon tarihine doğru gün sayarken bir fragman daha yayınlandı.

Zachary Levi tarafından canlandırılacak olan Shazam, sinemadaki DC evrenini genişletecek yeni bir orijin hikayesiyle bizleri buluşturacak. İlk fragmanıyla bir süper kahraman filminden ziyade Deadpool’da olduğu gibi eğlenceli bir yapımla karşılaşacakmışız gibi duran Shazam, 2. fragmanıyla da benzer bir hava yaratıyor.

Fragmanda görüldüğü üzere kostümleri ve çekim teknikleriyle 80’li yılların süper kahramanlarını andıran bir filmle karşılaşacağız gibi görünüyor. Açıkçası DC gibi karanlık bir evrende, Shazam gibi keyiflik filmlere de ihtiyaç var. Büyük ihtimalle Marvel'ın Deadpool'a sırtladığı 'eğlencelik süper kahraman filmi' yükünü, DC tarafında Shazam üstlenecek.

David F. Sandberg'in yönettiği ve başrollerini Zachary Levi ile Mark Strong'un paylaştığı Shazam, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.
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Kaynak : https://comicbook.com/dc/2019/01/20/shazam-movie-teaser-first-look-seven-deadly-sins/
Etiketler: Shazam, yeni fragman
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