Aquaman filminin sonunda yer alan ek sahnede, Flashpoint filmine dair bir gönderme yer alıyor.

Aquaman ve Wonder Woman’ın başarısıyla çehresi değişmeye başlayan DC sinematik evreni, filmlerinin birbirlerini daha çok desteklediği bir yapıya bürünüyor. Aquaman’in sonundaki ek sahne de başka filmlere göndermeler içeriyor.

Her ne kadar DC ve Warner Bros, Flashpoint filmi fikrinden uzaklaşmış olsa da filmin kalıntılarını DC’nin diğer filmlerinde bulmak mümkün.

Uyarı: Buradan sonrası Aquaman filminin sonundaki ek sahne ile ilgili spoiler içeriyor.

Filmin sonunda, Black Manta’nın Atlantis’e takıntılı olan Dr. Stephen Shin tarafından kurtarıldığını görmüştük. Dr. Shin’in Atlantis konusunda takıntılı olduğunu da biliyoruz.

İkili, Atlantis’in gizli krallığını ortaya çıkarmanın planlarını yaparken, Dr. Shin’in çalışma odasını da görüyoruz. Odada Atlantis’e işaret eden bazı gazete küpürlerinin olduğu bir pano var. Buradaki haberlerden birisi “Wonder Woman, Aquaman ile Birlikte Oldukları İddialarını Yalanladı” başlığına sahip. Flashpoint hikayesinde Wonder Woman ile Aquaman birlikte olmuş, sonrasında gerçekleşen olaylar ise dünyanın adeta canına okumuştu.

Her ne kadar bu sahnede diğer filmlere gönderme olsa da, filmin yönetmeni James Wan, kendi istediği şekilde bir solo film yaptığını açıkladı. Wan, filmde başka bir karakterin gözükmemesini de diğer karakterlerin zaten tanınan karakterler olmalarıyla açıklıyor. Yönetmene göre bu filmde sahne sırası Aquaman’in idi.

Aquaman şu anda gösterimde bulunuyor.