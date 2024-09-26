Ezber yapmak herkesin zaman zaman zorlandığı bir konu olmuştur. Öğrencilik yıllarını hatırlayın: sayfalarca bilgiyi kafaya yazmak için ne kadar uğraşmıştık! Peki, ezber yapmanın daha kolay ve eğlenceli bir yolu olduğunu söylesek?

İşte burada "karalama çalışması" yöntemi devreye giriyor. Dışarıdan bakıldığında basit bir doodle veya çizim gibi görünse de bu yöntem, aslında hafızamızı güçlendirmede oldukça etkili olabilir.

Nasıl mı? Hadi detaylara inelim.

Karalama yöntemi nedir?

Karalama çalışması (doodling), zihni serbest bırakıp ellerle yapılan basit çizimler ve karalamalar olarak açıklanabilir. Genellikle boş bir sayfaya şekiller, çizgiler veya anlamlı-anlamsız figürler çizeriz.

Karalama, klasik bir öğrenme metodu gibi görünmeyebilir ancak zihnin derinliklerinde şaşırtıcı faydalar sağlıyor. Odaklanmak, hafızayı güçlendirmek ve yaratıcılığı artırmak bu faydalardan sadece birkaçıdır. Peki, bu nasıl mümkün oluyor?

2009’da 40 kişi üzerinde bir çalışma yapıldı. Sıkıcı ve kısa bir sesli mesaj izletildi. 20’si karalama yaparken 20’si sadece izledi. Tabii ki kişiler bir hafıza testinden geçtiklerinden habersizdi.

Sonuca gelindiğinde ise şu görüldü: Karalama yapan 20 kişi, karalama yapmayanlara göre yüzde 29 daha fazla bilgi hatırladı. Bu kişiler, ayrıntıları diğerlerine göre daha net hatırlıyordu.

Araştırmalar, karalama yapmanın beynin bilgi işleme kapasitesini artırdığını gösteriyor.

Karalama yaparken beynimiz, bilgiye odaklanmaya ve onu işleyip depolamaya daha uygun hâle geliyor. Karalama, bilginin beyindeki doğru bölgelerine ulaşmasına ve daha kolay hatırlanmasına yardımcı oluyor. Çünkü beynimiz çizim yaparken görsel ve motor becerilerini kullanarak öğrenmeyi pekiştiriyor. Ayrıca düşünceler içerisindeki boşluklar dolduruluyor ve aslında bize bir mola sağlıyor.

Neden denemelisiniz?

Çiziminiz ister iyi olsun ister kötü çalışırken yanınızda bir kâğıt bulundurarak anlamlı veya anlamsız karamalar yaparak öğrenme sürecinizi daha da eğlenceli hâle getirebilirsiniz.

Bu sayede bilgiye farklı açılardan yaklaşarak yaratıcılığınızı arttırabilir, ezberleme sürecinizi kuvvetlendirebilirsiniz.

Hayal gücünüzü, bilinçaltınızı serbest bırakmak için ihtiyacınız olan tek şey bazen de bir kalem ve kâğıttan ibaret olabiliyor. Denemeye değmez mi?

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