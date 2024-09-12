Pandemiden sonra evden çalışmak artık daha yaygın oldu. Tabii ki getirdiği özgürlük ve esneklik avantajı da birçok kişi açısından memnuniyet sebebi çünkü üretkenliğe etkisi şüphesiz. Tüm bunlardan tam performans almak için ise çalışma alanlarınızı daha verimli hâle getirmekte fayda var.

Yanlış düzenlenmiş bir çalışma alanı dikkatinizi dağıtabileceği gibi motivasyonunuzu düşürebilir ve verimliliğinizi de azaltabilir.

Peki, evde çalışırken daha üretken olmak için çalışma alanımızı nasıl düzenleyebiliriz? Küçük ama etkili adımlarla çalışma alanınızı dönüştürebilirsiniz.

1. Doğru yeri seçin.

Evde çalışırken rahat hissettiğiniz bir yer seçmelisiniz. Ancak sadece rahatlık yetmez; aynı zamanda çalışmanızı destekleyen bir ortam da yaratmalısınız.

Sessiz, fazla hareketin olmadığı bir alanı tercih edin. Mutfak masası veya yatak gibi yerler, uzun vadede motivasyonunuzu düşürebilir. Tabii bir de ev halkından biraz izole olmanızda fayda var.

Çalışma alanınızı belirledikten sonra, bu alanı sadece işinize ayırmak da zihninizi o moda sokmanıza yardımcı olacaktır.

2. Doğal ışığı kullanın.

Çalışma alanında üretkenliği etkileyen faktörlerden biri de aydınlatma oluyor. Mümkünse, masanızı bir pencere kenarına yerleştirerek gün ışığından yararlanın.

Doğal ışık hem enerji seviyenizi yükseltir hem de odaklanmanıza yardımcı olur. Eğer doğal ışık yeterli değilse, güçlü ancak göz yormayan bir masa lambası da kullanabilirsiniz.

3. Düzeni sağlayın, dağınıklıktan kaçının.

“Dağınıklıkta istediğimi buluyorum.” demeyin ve zihninizin de dağılmasına neden olmayın.

Kullanmadığınız eşyaları masanızdan kaldırın ve yalnızca işinizle ilgili malzemelere yer verin. Düzenli bir çalışma alanı, zihinsel netlik sağlayacak ve işe daha kolay odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

4. Kişisel dokunuşlar ekleyin.

Çalışma alanınızı tamamen iş odaklı bir yer olarak görmek motivasyonunuzu azaltabilir. Bu yüzden de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak küçük kişisel dokunuşlar eklemek, çalışma alanınıza pozitif bir enerji katacaktır.

Sevdiğiniz bir fotoğraf, minik bir bitki ya da size ilham veren bir obje ekleyebilirsiniz. Ancak bu kişisel eşyaların dikkat dağıtıcı olmamasına özen gösterin.

5. Konforlu ve ergonomik mobilyalar tercih edin.

Uzun süre oturacağınız bir alanda, ergonomik mobilyalar kullanmak sağlığınızı ve üretkenliğinizi doğrudan etkiler.

İyi bir çalışma sandalyesi, sırtınızı destekler ve vücudunuzu rahat bir pozisyonda tutar. Ayrıca masanızın yüksekliği ve bilgisayar ekranınızın konumu da oldukça önemli. Boyun ve göz yorgunluğunu azaltmak için ekranınızı göz hizasında tutmaya özen gösterin.

6. Teknolojik araçları düzenleyin.

Çalışırken sıkça kullandığınız teknolojik aletlerin yerleşimi, üretkenliğinizi doğrudan etkileyebilir. Bilgisayarınız, klavyeniz, mouse ve diğer ekipmanlarınızın elinizin altında olmasına dikkat edin.

Kabloları düzenlemek için kablo toplama aparatları kullanarak hem görüntü kirliliğini azaltabilir hem de çalışma alanınızı daha ferah hâle getirebilirsiniz.

7. İhtiyaca yönelik teknolojik donanımları kullanın.

Teknoloji demişken tabii ki ihtiyaçlarınıza uygun cihazlar kullanın. Bu sayede işlerinizi hızlandırabilir ve gereksiz stresten uzak durabilirsiniz.

Yavaş ve sık sık kesilen bir internet yerine hem hızlı hem de ihtiyaçlarınızı karşılayacak internet paketi seçin. Yaptığınız işe göre yeterli performansı sağlayacak bilgisayar, ergonomik klavye ve mouse ile rahatlığızı katlayabilirsiniz.

Verilerinizi güvence altına almak için düzenli yedekleme yapmalı ve bulut depolama hizmetlerini de kullanmalısınız. Bu sayede hem bilgisayar sorunları karşısında işlerinizi kaybetmezsiniz hem de farklı cihazlardan çalışmalarınıza kolayca erişebilirsiniz.

8. Gürültüyü kontrol altında tutun.

Sessizlik her zaman mümkün olmayabilir, özellikle evde birden fazla kişi varsa. Bu durumlarda dikkat dağıtıcı sesleri engellemek için gürültü önleyici kulaklıklar kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda üretkenliğinizi artıran hafif bir müzik ya da beyaz gürültü sesiyle de çalışmayı deneyebilirsiniz. Gürültü kontrolü, odaklanmanızı büyük ölçüde artıracaktır.

9. Çalışma alanını sık sık havalandırın.

Enerjinizi arttırmak, zihninizi açmak, yorgunluğu ve motivasyon eksikliğini ortadan kaldırmak, konsantrasyonunuzu arttırmak ve zinde kalmak için temiz havaya da ihtiyacınız var. Bunun için yaz-kış fark etmeksizin çalışma alanınızı havalandırın.

10. Kendinize molalar için alan yaratın.

Çalışma alanınızın hemen yanında küçük bir mola köşesi oluşturabilirsiniz. Hatta bu köşeye içecek ve atıştırmalık standı da ekleyebilirsiniz.

Kısa molalar vererek zihinsel yorgunluğunuzu önleyebilir ve odaklanmanızı artırabilirsiniz.

Şimdi bir de tüm bunları yaptıktan sonra üretkenliğinizi bir daha sorgulayın. Keşke daha önceden yapsaymışım diyeceksiniz.

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