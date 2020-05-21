Peru'da Bir Belediye Başkanı, Tabuta Girip Ölü Taklidi Yaptı

Peru'daki bir belediye başkanı, karantina kurallarını ihlal ederek suçüstü yakalanınca gözaltına alınmamak için bir tabutun içine girip ölü taklidi yaptı.

Peru'nun güneyinde bulunan Castrovirreyna eyaletindeki Tantara adlı ilçenin Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, pazartesi günü karantina kurallarına ve sosyal mesafe önlemlerine uymayarak arkadaşlarıyla içki içmeye gitti.

Alkollü içki tüketen grup, polisin durumu farketmesi üzerine karakola gitmemek için, sarhoşluğun da etkisiyle koronavirüs hastalarına yapılan tabutlara saklanıp ölü taklidi yaptı.

Torres ve arkadaşları numaralarının işe yaradığını düşünerek maskeli bir şekilde tabutun içinde kımıldamadan yatarken, polis de grubu gözaltına almadan önce fotoğraflarını çekti. Polis, yakalandığında Torres'in çok sarhoş olduğunu kaydetti.

Tores, yaklaşık bir ay önce karantina ilan edilen Peru'da, daha önce de salgını ciddiye almayarak güvenlik önlemlerine uymadığı gerekçesiyle halk tarafından eleştirilmişti.