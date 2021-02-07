Kardiyologlardan iPhone 12 İçin Korkutan Uyarı

Kardiyologlar, iPhone 12'nin kalp destek cihazlarını bozduğunu açıkladı. Bulguların açıklanmasının ardından Apple da sitesinde kullanıcılar için bir uyarı yazısı koydu.

Her yeni teknolojinin yarattığı bir belirsizlik durumu olur. Ne kadar fazla test yapılırsa yapılsın her durum tamamen kontrol edilemez. Bu nedenle bazen yeni teknolojilerin olumsuz yan etkileri bulunabilir. Bu durumun son örneği iPhone 12'lerde ortaya çıktı.

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda iPhone 12'lerin kalbe yerleştirilen tıbbi destek cihazlarına olumsuz etki ettiğini ortaya çıkardı. Apple da bu bulguların paylaşılması üzerine sitesine kullanıcılara yönelik bir uyarı yazısı koydu.

Sorunun kaynağı MagSafe

Sorunun nedeni olarak ise iPhone 12'lerde bulunan en yeni özelliklerden birisi gösterildi. MagSafe adı verilen ve kuvvetli bir mıknatısla telefona bağlanan şarj cihazının kalpteki tıbbi destek cihazları üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu belirtildi.

Henry Ford Kalp ve Damar Enstitüsü'nden kardiyologlar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, iPhone 12'nin içerisinde yer alan batarya ve şarj cihazının ürettiği elektromanyetik alanların, kalp pilleri ve defibrilatörlerin çalışmasına zarar verdiği ve bazen de devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

HeartRthytm adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan çalışmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Gurjit Singh, iPhone 12'lerde yaşanan bu durumun önemli bir kamu sağlığı sorununa neden olabileceğini belirtirken, telefonun özellikle gömlek cebinde taşınmasının ciddi bir risk oluşturduğuna değindi.

Teknolojik cihazları kullanırken dikkat etmek gerekiyor

Uzmanlar, tıbbi cihaz üreticisi ve doktorların hastaları teknolojik cihazların kullanımında yaşanabilecek riskler konusunda uyarmalarını da istedi. Enstitünün basın açıklamasında da çalışmada tespit edilen verilerin FDA ve Apple'ın ilgisini çektiği belirtildi.

Apple bu bulgular üzerine internet sitesinde bir uyarı paylaştı. Bu uyarıda da kalp cihazı kullanan kişilerden, iPhone 12 modellerini ve MagSafe cihazları kalp cihazlarından en az 15,5 santimetre uzakta tutmaları istendi.