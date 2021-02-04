Ming-Chi Kuo'dan iPhone 13'ün Kamerasıyla İlgili Açıklama

Ming-Chi Kuo, yaklaşmakta olan iPhone 13'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Apple'ın, iPad Pro'da kullanılan lensleri üreten Sunny Optical isimli şirketten çok memnun olduğunu dile getiren Kuo, iPhone 13'lerde kullanılacak P7 lenslerin bu şirket tarafından üretilebileceğini ifade ediyor.

Deneyimli bir Apple analisti olarak yaklaşan iPhone modelleriyle ilgili bilgiler paylaşan Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesi ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce de ortaya attığı iPhone 13'ün daha gelişmiş bir ultra geniş açılı kameraya sahip olacağı iddialarını hatırlatan Kuo, yaşanan yeni gelişmelerle bu durumun gerçekleşme ihtimalinin yükseldiğini ifade ediyor.

Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre iPad Pro'larda kullanılan lenslerin üretimini gerçekleştiren Sunny Optical, Apple'ı memnun etmeyi başardı. Tedarik sürecini başarılı bir şekilde yürüten Çinli şirket, önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Apple'ın iPad Pro'lar için talep ettiği tüm lenslerin yüzde 15'ini rahatlıkla karşılamış olacak. İşte bu durum, Apple'ın Sunny Optical'ı değerlendirmeye devam edeceğinin bir göstergesi.

iPhone 13, f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ultra geniş açılı kamera ile gelebilir

Kuo'ya göre Apple, iPhone 13 ailesi için Sunny Optical ile çalışmaya devam edecek. Hatta Çinli şirket, iPhone 13'ün önemli tedarikçilerinden bir tanesi olacak. Sunny Optical'ın iPad Pro lenslerinden çok şey öğrendiğini ifade eden Kuo, iPhone 13 için tasarlanan ve bugüne kadarkilerden çok daha iyi bir performans sunan 7P lenslerin de bu şirket tarafından üretilebileceğini belirtiyor.

Kuo, daha önce yaptığı açıklamalarda iPhone 13 ailesindeki 2 üst düzey modelde, f/1.8 diyafram açıklığında ultra geniş açılı bir kamera bulunacağını söylemişti. Bugün yaptığı açıklamalarda yine aynı şeylere vurgu yapan Kuo, mevcut modellerde bulunan 13 milimetre odak uzaklığının da iPhone 13 ile değişeceğini, bunun yerine değişken otomatik netleme teknolojilerinin kullanılacağını söylüyor.