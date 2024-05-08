Paris'ten İstanbul'a gelen bir kargo uçağı, iniş takımlarındaki teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gövde üstü iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda herrhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Bugün İstanbul Havalimanı’nda korkutucu bir olay yaşandı. Dünyanın en büyük kargo ve lojistik şirketlerinden biri olan FedEx’in bir kargo uçağında arıza yaşandı. İniş takımlarında yaşanan bu sorun, uçağın sabah 08.17 sularında gövde üstü iniş yapmasına neden oldu.

Gövdenin alev aldığı ait görüntüler kameralara da yansıdı. İstanbul Havalimanı kontrol kulesinden iniş takımı açmadan iniş yapılması konusunda izin alan pilotlar, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.

Uçağın gövde üzerine iniş yaptığı an:

Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı

Yetkililerden gelen açıklamalara göre yaşanan bu olayda hızlı müdahale sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Uçağın Paris-İstanbul seferini yapan Boeing 763 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da açıklamalarda bulundu. Uçağın başarılı bir şekilde indirildiği ve hemen müdahale edildiği ifade edilirken sadece 16R pistinin geçici süreliğine hava trafiğine kapatıldığı aktarıldı. Yedek pistler dahil tüm pistlerde uçuş trafiğinin ve operasyonun sorunsuz bir şekilde devam ettiği de açıklamalar arasında. İGA’nın tam açıklaması şu şekilde:

"8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08:17’de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı’ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı’na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır.



Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."

İstanbul Valisi Davut Gül’den de açıklama geldi

İstanbul Valisi Davut Gül de olayın ardından yaptığı bir açıklamada uçuşların devam ettiğini aktardı: “İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor.”