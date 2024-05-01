Bugüne kadar pek çok uçak kazasına şahit olduk. Bunlardan neredeyse çoğu da Endonezya’da gerçekleşti. Peki bunun tesadüfi bir durum olmadığını söylesek?

Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Endonezya, hava güvenliği konusunda oldukça zayıf. Bu gizemli coğrafya, neredeyse uçak kazalarının büyük bir bölümünün kaynağı oluyor.

Papua şehri, birçok uçak bu bölgede kayıplara karıştığı için artık bir "kayıp dünya" olarak anılıyor. Peki bölgede bu kadar çok uçak kazası olmasının sebebi sizce ne olabilir?

Endonezya’nın çoğu bölgesinde kayıp uçaklar kol geziyor.

Haberlerden duyduğumuz kadarıyla aşinayız, mesela yakın bir zamanda Papua'nın başkenti Jayapura'dan Oksibil'e gitmekte olan bir Trigana Air Service uçağı kaybolmuştu. Saatler sonra yapılan aramalar sonucunda uçağın enkazına ulaşılmış ve içindeki 54 kişinin tamamının hayatını kaybettiği korkunç bir tablo ortaya çıkmıştı.

Ya da bu gibi hafızalara kazınan kazalardan Endonezya'ya ait bir derleme bile yapabiliriz. Fakat burada asıl mesele, Endonezya’da bu kadar fazla uçak kazası olması.

Bu kazalar, Endonezya için alışılmış bir hâle büründü.

Özellikle Papua gibi ulaşımın zor olduğu uzak bölgelerde, hava yolu taşımacılığı tek seçenek oluyor. Bu durum da güvenlik standartlarının düşmesine ve kazaların artmasına neden oluyor.

Endonezya'nın havacılık sektöründeki hızlı büyümesi de elbette bazı şirketlerin kötü güvenlik standartlarına sahip olmasına yol açtı. Bölgedeki ekonomik büyümeyle ortaya çıkan havacılık talebi, düşük maliyetli taşımacılık hizmetlerine olan ihtiyacı artırdı.

Bu hızlı genişleme, güvenlik denetimlerinin yetersiz kalmasına ve personelin yetersiz eğitim almasına neden oldu.

Rüşvet ve yolsuzluk gibi yaygın uygulamalar da sektörün olumsuz havasına tuz biber oluyor. Yetersiz denetimler ve düşük standartlar, kazaların yaşanma olasılığını giderek artırıyor. Ayrıca bazı şirketlerin kârlarını artırmak için güvenlikten ödün vermesi, kazaların bu bölgede önlenememesine sebep oluyor.

Endonezya'da yaşanan havacılık kazalarının ana sebebinin başında teknik yetersizlikler geliyor. Pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve teknisyenlerin yeterli eğitim alamaması, kazaların sıklığını bir o kadar artırıyor.

Arama kurtarma faaliyetlerindeki eksiklikler de kazaların sonuçlarını kötüleştiren bir başka etmen.

Endonezya’da yaşanan havacılık kazaları, coğrafi, ekonomik ve siyasi faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkan karmaşık bir problem bütününün sonucudur desek aslında pek de yanılmayız. Çünkü ülkenin, havacılık sektöründe ciddi yeniliklere ve gelişmeye ihtiyacı var.

Güvenlik standartlarının yükseltilmesiyle başlanacak olan bu gelişmeler, şahit olduğumuz trajedilerin önüne geçebilir.

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