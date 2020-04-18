Fisker Karma araçların ardından bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan Karma Otomobil, 2021 yılının baharında piyasaya süreceği araçlarla oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Firmanın ilk elektrikli aracı olacak Revero GTE, en üst paketinde 650 km menzil vadediyor.

Son dönemlerde küllerinden yeniden doğan Karma, Fisker Karma’nın çok gelişmiş bir versiyonu olan Revero GT’yi geçtiğimiz yıl duyurmuştu. BMW i8’de yer alan 1,5 litrelik üç silindirli motorla iki elektrikli motoru birleştiren hibrit kuruluma sahip bu araç, 536 beygir güç ve 550 lb-ft tork üretebiliyor. Ayrıca aracın 0’dan 100 km’ye ulaşması yalnızca 4,5 saniye sürüyor ve 80 km menzil boyunca tamamen elektrikli bir sürüş vadediyor.

Fisker Karma’nın gelişmiş versiyonu olacak bu araç, yetenekleriyle şimdiden dikkat çekse de firmanın mevcut tek versiyonu olmayacak. Geçtiğimiz gün bir duyuru yayınlayan şirket, Karma Revero GTE’nin 2021 baharında şirketin ilk elektrikli otomobili olarak geleceğini açıkladı. Serinin diğer üyelerine kıyasla çok daha uzun bir menzil sunacak olan otomobil; orijinal Revero, GTS ve GT ile birlikte satılacak.

Karma GTE, menziliyle Tesla’yı geçecek:

Firma, Revero GTE’yi iki farklı seçenekle satışa sunacak. Bu seçeneklerden ilki giriş seviyesi model olarak 75 kWh lityum iyon pil kullanacak ve 320 km menzil sunacak. Pil kapasitesinin arttığı ikinci seçenekteyse 100 kWh pille birlikte 480 km menzil sunulacak.

Öte yandan yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak 'hiper menzil' bir versiyon, yaklaşık 650 km’lik bir menzile sahip olacak. Başka bir deyişle hiper menzil modeliyle birlikte firma, Tesla’nın Model S Long Range’de sunduğundan biraz daha uzun bir yol deneyimini müşterilerine sunacak.

Aracın açıklanan özellikleri arasında dikkat çeken tek kısım menzil değil. Bu noktada 0’dan 100 km hıza yalnızca 3,96 saniyede ulaşabilen Karma Revero GTE, Revero GT’ye kıyasla daha kısa sürede hızlanabiliyor. Ayrıca DC 150 kW hızlı şarj cihazını kullanan aracı 30 dakikadan kısa sürede %80’e kadar şarj etmek de mümkün.

Hiper menzil modeliyle ilgili çok fazla detay vermeyen Karma, ilerleyen günlerde bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi. Bu konuda Karma Otomotiv Powertrain Başkan Yardımcısı Vlad Kalika, Revero GTE’nin şirketin geleceğinin kanıtı olduğunu iddia ediyor.