Karşılıksız Aşk Nasıl Atlatılır? Bilime Göre Platonik Aşk

Pek çok kişiyi hüzünlendiren karşılıksız aşk nedir? İnsanları gecelerce uyutmayan ve akıllarda farklı senaryolar kurduran karşılıksız aşk bir hastalık mıdır? Bu konuyu nasıl açıklayabiliriz? Birbirinden farklı soruları sizler için cevapladık! Platonik aşk ve karşılıksız aşk nasıl atlatılır? İşte bilime göre açıklaması! Hazırsanız başlayalım.

Teorik olarak platonik bir ilişki kişilerin birbirlerine karşı yakın bir bağ hissetmesi ancak cinsel bir ilişkiye sahip olunmayan ilişki türüdür. Platonik ilişki kavramı ise Platon’un fikirlerinden geliyor. Platon’a göre platonik aşk ilahi aşka en yakın aşk türü olarak karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar Platon tarafından ortaya atılsa da, bu terim modern insanlar tarafından tek taraflı aşk olarak yorumlanıyor. Platonik bir ilişkinin tam tersi ise romantik ya da cinsel bir ilişki oluyor. Bu terim bazen sadece karşı cinsten insanlar için geçerli gibi görünse de, aynı cinsten arkadaşlar için de geçerli olabiliyor.

Platonik bir arkadaşlığı korumak önemliyse, uzun vadede bu bir sorun olabilir. Böyle bir ilişki potansiyel olarak güçlü romantik ilişkilere dönüşebilirken, ayrılırsanız arkadaşlığı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Platonik bir ilişkiyi biraz daha ileri götürmek isteyen sizseniz, karşınızdaki kişiye karşı açık ve dürüst olmanız oldukça önemli. İlginizi onlara baskı yapmadan ifade edin.

Bilimin penceresinden karşılıksız, yani platonik aşk ne demek?

Karşılıksız, yani platonik ve tek taraflı olarak hissedilen aşk, cinsel bir yönünün olmamasına ek olarak birtakım farklı belirtilere sahne olmaktadır. Örneğin yakınlık, dürüstlük, kabul ve anlama gibi aşamaları bulunmaktadır. İlişkideki her iki kişi de birbirlerine yakınlık hissederler ve ortak noktaları paylaşırlar. Dürüstlük konusunda ise her iki kişi de birbirlerine karşı gerçekten dürüstlerdir. Bu sayede de hissettiği her şeyi karşı tarafa rahatlıkla anlatabileceklerine inanırlar.

Nitekim anlatırlar da. İki kişinin rahat paylaşımı da bir şekilde platonik aşkı desteklemektedir. Kabul aşaması ise kişilerin tamamen rahat hissetmesiyle alakalıdır. Bu kişiler birbirlerinin yanında kendilerini çok rahat hissederler. Her iki insan da kendilerini rahat ve güvende hisseder. Bu sayede kendileri olma konusunda da oldukça özgür olurlar. Anlama maddesi ise platonik ilişkilerin olmazsa olmaz konusudur.

Birbirlerinin kişisel alanını iyi bildikleri için oldukça saygılı bir mesafeleri bulunur. Karşıdaki kişiyi yapmak istemedikleri şeyler için zorlamazlar. Bu tür ilişkiler genel olarak arkadaşlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu arkadaşlık bağlantısını karakterize eden konu cinselliğin olmayışıdır. Tabii buna ek olarak kişilerin birbirlerine mutlaka çekim duymadıkları ya da çekim hissetmeye başlamadıkları söylenemez.

Karşılıksız aşk bilime göre nasıl atlatılır?

Kontrol edilemeyecek dürtüler olduğunu kabul edin.

İhtiyaç hissini ortadan kaldırmaya çalışın.

ortadan kaldırmaya çalışın. Fiziksel olarak uzaklaşmayı deneyin.

deneyin. Yalnızlığın tadını çıkarın.

çıkarın. Beklentisiz sevmenin tadını çıkarın ve platonik aşkın keyfine varın.

Birine aşık olmak ya da hoşlanmanın çoğunlukla kontrol edilemeyecek dürtüler olduğunu kabul edin

Şayet karşınızdaki kişiye karşı gerçekten bir şeyler hissediyorsanız bunun sınırı belirli bir noktaya kadar arkadaşlık olabilir. Lakin daha fazla hisse sahipseniz bunda korkacak bir şey yok. Başta bunu bilmelisiniz.

Verici olmak, karşılıksız sevmek ve çevremizdeki insanları mutlu edebilmek, bizden bir şey götürmediği sürece sağlıklı bir davranış biçimidir ve uzun vadede kişisel mutluluğumuza ve kişisel gelişimimize katkıda bulunur. Karşılıksız sevgide kaybetme korkusu yoktur. Mutluluğunuzu almak üzerine değil de vermek üzerine kurmaya alışmalısınız. Psikoloji bilimi bu konuda net önerilerde bulunuyor. Zor ama imkansız değil.

İhtiyaç hissini ortadan kaldırmaya çalışın

Şayet üzülüyorsanız ya da depresyona girdiğinizi hissediyorsanız, bunun sebebini düşünün. Sadece sevdiğiniz kişinin varlığı ile mutluluğu bekliyor olabilir misiniz? Belki de buna şartlandınız. Bu ihtiyaç hissini ortadan kaldırın. Bilimcilerin yaptığı pek çok açıklamaya göre mutlu olabilmek için olaylara daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Karşınızdaki kişiye ona ihtiyacınızın olduğunu hissettirmek, o kişinin sizden uzaklaşmasına sebebiyet verebiliyor. Haliyle bu durum da samimiyetinizi sorgulamasıyla sonuçlanabilir.

Fiziksel olarak uzaklaşmayı deneyin

Baktınız olacak gibi değil, fiziksel olarak uzaklaşmayı deneyin. Sevdiğiniz kişiden uzak olmak istemiyor olabilirsiniz, ancak asla birlikte olamayacağınızı bildiğiniz birine fiziksel anlamda yakın olmanız, ruh sağlığınızı olumsuz etkileyecektir (Uzun vadede). Unutmayın, siz bir bireysiniz ve biriciksiniz. Her birey biriciktir. Uzaklaşma isteğinizi sevdiğiniz kişiyle ya da ona yakın biriyle paylaşmayın.

Kimseye haber vermeden, o kişiden uzak kalmaya ve kendinizi başka işlerle oyalamaya çalışın. Kendinize, sağlıklı düşünebilmek ve doğru karar verebilmek için biraz zaman tanıyın ve yalnız kalın. Burada da devreye sosyallik ve kültürel faaliyetler geliyor. Kendinizi biraz tanısanız nelerin üstesinden gelebileceğinizi tahmin bile edemezsiniz.

Yalnızlığın tadını çıkarın

Platonik aşklardan kurtulmaya çalışmak çoğu zaman kişiyi bir yalnızlık bunalımına sokabiliyor. Bu durum da doğal olarak kendinizi değersiz hissetmenize neden olabilir. Ancak her iki durumda da yapılması gereken, tüm hayatınızı biriyle geçirmek zorunda olmadığınızın farkında olmak ve tek başınıza yapabileceğiniz aktivite seçeneklerini çoğaltmak. Emin olun bu fikrin uygulanabilirliğini tadında o kadar çok keyif alacaksınız ki, kendinizi çok daha iyi tanımaya başlayacaksınız.

Beklentisiz sevmenin tadını çıkarın ve platonik aşkın keyfine varın

Şayet kaldırabilirseniz bu başlık çok önemli. Psikologların dikkat edilmesini istediği konu genelde bu oluyor. Platonik aşık olmaktan ziyade aşık olma duygusunu seviyorsanız bu duygunun tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi yıpratmayacak ölçüde karşı tarafa olan iletişiminizi dengeleyebilir ve bu sayede platonik aşkın da keyfine varabilirsiniz. Bu madde genellikle platonik aşktan kurtulmak isteyen kişilerden ziyade, platoniğiyle güzel vakit geçirmek isteyen kişilere öneriliyor.

Özet olarak platonik ilişkilerde güzel anlar olabileceği gibi potansiyel zorluklar da çoktur. Platonik ilişki tam olarak karşılıksız aşk ile aynı anlama gelmiyor. Ama algılar bu şekilde olduğu için hem gerçek anlamını hem de bu tarz bir durumdan kurtulmak için neler yapılabileceğini anlatmaya çalıştık. Peki sizin yorumunuz nedir?