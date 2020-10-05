Dijital dönüşüm planını hayata geçirmeye başlayan Karşıyaka Spor Kulübü, bu kapsamda espor branşını açmaya karar verdi. Kulüp, ilk espor takımını da NBA 2K21 için kurarken takımın kadrosunu da açıkladı.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden olan KSK, dijitalleşme planları kapsamında espor branşı kurdu. Genç espor meraklılarına ulaşmak için bu kararı alan kulüp; sadece Türkiye'de değil, dünya çapındaki şampiyonalara katılma hedeflerini açıkladı.

Espor branşını "uzun soluklu bir sürecin ilk adımı" olarak duyuran Karşıyaka Spor Kulübü, ilk espor takımı için de zaten iddialı olduğu basketbol dalını seçti.

Karşıyaka Spor Kulübünün ilk espor takımı NBA 2K21'de boy gösterecek:

Mert “MertOrange” Pekmezci

Hakan “Hako_ALB” Albayrak

Yalçın “q-clamps-p” Akan

Sinan “BabySharkk67” Temel

Metehan “KSK-Metehan” Çetin

Barışcan “bcancetin” Çetin

Tıpkı Basketbol Süper Ligi'nde boy gösteren Pınar Karşıyaka gibi aynı renk ve formaya sahip olan KSK NBA 2K21 takımı, kulübün espor dünyasında hedeflediği başarılar için büyük anlam ifade ediyor.

KSK, ilk espor turnuvası NBA2K'de Panathinaikos ve Beşiktaş ile aynı grupta:

NBA'in resmi sponsorlarından olduğu NBA2K ligi, her sezon yaklaşık 400 milyon izlenmeye ulaşan, 17 ülkeden espor takımlarının karşılaştığı devasa bir turnuva. KSK'nın takımı ise turnuva kapsamında Panathinaikos ve Beşiktaş ile aynı grupta yer alacak.

Kulübün bir diğer hedefleri arasında espor branşına bağlı olarak dijital yayıncılığı da geliştirmek, Türkiye'deki esporcu sayısı artırmak. Bu kapsamda da yeni nesle ulaşmak isteyen markalar ile işbirliği için çalışmaların başladığı ifade edildi. Çiçeği burnunda KSK Esports'u Twitter'dan takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.