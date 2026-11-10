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Apple’dan Türkiye’ye Dev Yatırım: Akademiler ve Geliştirici Merkezi Geliyor!

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Apple, Türkiye’de beş geliştirici akademisi, bir geliştirici merkezi ve bir üretim akademisi açacağını duyurdu.

Apple’dan Türkiye’ye Dev Yatırım: Akademiler ve Geliştirici Merkezi Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yeni nesil içerik üreticilerini, yenilikçi girişimcileri ve üreticileri desteklemek amacıyla Türkiye’ye uzun vadeli bir yatırım yapacağını açıkladı. Türkiye’nin uluslararası uygulama geliştirme alanında önde gelen merkezlerden biri hâline gelmesini hedefleyen bu yatırım kapsamında beş yeni Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve küçük ile orta ölçekli işletmelerin akıllı üretim tekniklerini benimsemesine yardımcı olacak bir Apple Manufacturing Academy hayata geçirilecek.

Türkiye’deki müşterilerine ve topluluklarına 35 yıldır hizmet verdiklerini belirten Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, bu yeni taahhütle önümüzdeki yıllarda yeni nesil girişimcileri destekleyecek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Cook, Türkiye’deki geliştirici topluluğunun tüm dünyada kullanılan uygulamalar ürettiğini vurgulayarak, bu yatırımın geliştiricilere ve işletmelere fikirlerini ileriye taşıyacak eğitim, kaynak ve Apple uzmanlarına erişim imkanı sunacağını söyledi.

İçerikten Görseller

Apple’dan Türkiye’ye Dev Yatırım: Akademiler ve Geliştirici Merkezi Geliyor!
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Türkiye genelinde beş yeni geliştirici akademisi açılacak

Ülkenin canlı dijital uygulama ekonomisini büyütmeyi hedefleyen Apple, gelecek üç yıl içinde Türkiye çapında beş geliştirici akademisi kuracak. Bu akademilerin ilki 2027 yılında İstanbul’da kapılarını açacak. Kod yazma, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojilerine odaklanacak olan akademiler, dokuz aylık ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunacak.

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Erişilebilirlik, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi Apple değerlerini temel alan müfredat, katılımcıların dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmasını amaçlıyor. 2013 yılından bu yana dünya genelinde 19 merkezle faaliyet gösteren Apple Developer Academy programı, Türkiye’de açılacak beş yeni akademi sayesinde çok yakında binlerce öğrenciye daha uygulama geliştirme ve girişimcilik alanında kariyer fırsatı sunacak.

İstanbul’daki yeni geliştirici merkezi küresel rekabeti artıracak

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Apple, 2027 yılında İstanbul’da bir Apple Developer Center da açacak. Geliştiricilere, girişimcilere ve start-up’lara en yeni araçları, teknolojileri ve kaynakları sunacak olan merkez, Apple uzmanlarıyla doğrudan temas kurma ve uygulamalı öğrenme imkanı sağlayacak. Yüz yüze etkinliklere, atölye çalışmalarına ve bire bir randevulara ev sahipliği yapacak olan İstanbul’daki bu tesis; Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur’daki geliştirici merkezlerinin arasına katılacak.

Yeni merkez, Apple’ın Türkiye’deki yeteneklere yaptığı mevcut yatırımları da güçlendirecek. Daha önce Swift Student Challenge gibi programlarla Türkiye’den kazananlar çıkaran Apple; Meet with Apple etkinlikleri, Apple Geliştirici Forumları ve geliştirici web sitesindeki yapay zeka destekli arama aracı gibi kaynaklarla yerel ekosistemin uygulamalarını küresel standartlara taşımasına destek olmaya devam edecek.

Ankara’da açılacak üretim akademisi KOBİ’lere odaklanacak

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Apple'ın bir diğer önemli adımı ise 2028 yılında Ankara’da açılacak olan Apple Manufacturing Academy olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık sunacak bu tesis, Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri dışında açtığı ilk üretim akademisi olma özelliğini taşıyor.

Uygulamalı eğitim laboratuvarı, canlı gösterimler ve ortak çalışma alanlarının yer alacağı akademide eğitimler Apple uzmanları tarafından yönetilecek. Yapay öğrenme, tahmine dayalı bakım, gelişmiş otomasyon, robotik, yalın operasyonlar ve üretim verimliliği gibi konulara odaklanacak programlar, Türkiye’nin üretim sektöründe inovasyon hızını yükseltmeyi ve yapay zeka destekli akıllı üretim tekniklerinin benimsenmesini sağlamayı hedefliyor.

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