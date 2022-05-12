“Kaşıkçı Elması Çalındı” İddiaları Sosyal Medyayı Karıştırdı

Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve en değerli eserlerden birisi olan Kaşıkçı Elması hakkında ortaya atılan 'çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama geldi. Yapılan resmî açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

86 karat ağırlığında elmastan oluşan ve dünyanın en değerli eserlerinden birisi olan Kaşıkçı Elması, bugün sosyal medyada çarpıcı bir iddiayla gündem oldu. Twitter’da yapılan pek çok paylaşımda Kaşıkçı Elması’nın, sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi’nden çalındığı öne sürüldü.

İddialarla birlikte Kaçıkçı Elması, Twitter’da Türkiye gündemine otururken iddiaların ardından Milli Saraylar’dan resmî açıklama geldi. Milli Saraylar, Ayşe Aydoğdu’nun paylaşımıyla alevlenen iddiaların ardından bir açıklama yayımlayarak söz konusu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Milli Saraylar’ın açıklaması

"Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

Sadece Kaşıkçı Elması iddiası yoktu

Ayşe Aydoğdu, yaptığı paylaşımda Kaşıkçı Elması’nın yanı sıra birçok eserin ve değerli eşyanın da kayıp olduğunu öne sürmüştü. Ancak Twitter'da Ayşe Aydoğdu'nun yanı sıra pek çok hesapta benzer paylaşımlar yapmıştı.