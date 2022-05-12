Türkiye'de 1 Hafta Tatil Yapmanın Ortalama Fiyatı Açıklandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de iki kişilik bir ailenin bir haftalık tatil yapabilmesi için yaklaşık kaç para harcaması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu yaz tatil yapmak muhtemelen hiç kimse için kolay olmayacak.

Anbean hissettiğimiz yüksek enflasyon, her türlü harcamada elimizi kolumuzu bağlamaya devam ediyor. Bunun en net göstergesi, başta gıda olmak üzere satın almak istediğimiz herhangi bir şeyin fiyatının her ay düzenli olarak artıyor olması. Bu kritik sorunu nasıl aşacağız bilemiyoruz ancak yapılan son açıklamalar, bu yaz tatil yapmanın hiçbirimiz için kolay olmayacağını gözler önüne seriyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bloomberg HT'ye verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki aylarda turizm rekoru beklemediklerini söyleyen Bağlıkaya, iki kişilik bir ailenin bu yaz tatile çıktıklarında bir haftalık ortalama masrafını da açıkladı. Yapılan açıklamaya göre iki kişilik bir ailenin beş yıldızlı bir otelde bir hafta tatil yapmasının maliyeti, 20-25 bin lira olacak.

1 hafta tatil yap, 2 yıl borcunu öde...

Firuz Bağlıkaya'nın yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir husus daha var. Özel bir banka, tatilcilere kolaylık(!) sağlamak adına TÜRSAB ile anlaşma yapmış durumda. Bu anlaşma, tatile gidecek vatandaşların yapacakları harcamayı 24 ay taksitlendirebilmesine imkan tanıyor. Tatil kredisi kapsamında yapılan anlaşmaya göre dileyen vatandaşlar, 500 ila 50 bin TL arasındaki tatil masraflarını yüzde 0 faizle 24 ayda ödeyebilecekler. Evet, 1 haftalık tatilinizin borcunu 2 yılda ödeyebileceksiniz...