Kasım 2025: Türkiye ve Dünyada En Çok Kullanılan Arama Motorları Belli Oldu!

Statcounter, en çok kullanılan arama motorlarını araştırdı. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcı değildi. ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye'de de küreselde de en çok kullanılan arama motoru olarak tarihe geçmiş durumda.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Pazar araştırma şirketi Statcounter, en çok kullanılan arama motorlarını araştırdı. Yapılan çalışma hem global hem de Türkiye için şaşırtıcı olmayan sonuçlar ortaya koydu. Google hem Türkiye'de hem de küresel çapta en çok kullanılan arama motoru ve bu durum kolay kolay değişecek gibi durmuyor.

Peki Statcounter verileri ne diyor? En çok kullanılan arama motorları hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim:

Küresel çapta en çok kullanılan arama motorları:

Arama Motoru Pazar Payı
Google Yüzde 90,04
Bing Yüzde 4,31
Yandex Yüzde 1,86
Yahoo Yüzde 1,45
DuckDuckGo Yüzde 0,89

Yukarıdaki tabloya baktığımızda ABD merkezli teknoloji devi Google'ın kâğıt üzerinde olmasa da reel olarak tekel olduğunu görüyoruz. Zira Google, küresel çapta kullanıcıların yüzde 90'ı tarafından tercih ediliyor. Bugün herhangi bir arama motorunun bu seviyeye ulaşma şansı yok diyebiliriz. İnternete bağlanan her 10 cihazdan 9 tanesi, Google üzerinden arama yapıyor.

Türkiye'de en çok kullanılan arama motorları:

Arama Motoru Pazar Payı
Google Yüzde 57,02
Yandex Yüzde 38,19
Yahoo Yüzde 1,85
Bing Yüzde 1,67
DuckDuckGo Yüzde 1,19

Türkiye'deki istatistiklere baktığımız zaman da Google'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Ancak Yandex kullanıcılarının oranı da küçümsenecek türden değil. Öte yandan; Yahoo, Bing ve DuckDuckGo gibi arama motorları, Türkiye'de neredeyse hiç ilgi görmüyorlar.

Peki siz hangi arama motorunu kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Google Yandex

