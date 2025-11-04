Kasım 2025 Fiat Kampanyaları Belli Oldu: Yeni Grande Panda'ya Dikkat!

Fiat'ın kasım ayı boyunca uygulayacağı satış kampanyaları açıklandı. Marka bu ay bazı modellerde indirim kozu uyguluyor. Ticari modellerde yoğunlaşan kredi kampanyaları ise binek otomobil almayı düşünenlerin bile aklını çelecek türden. İşte Fiat Kasım 2025 kampanyaları...

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız bu içeriği dikkatle okumanızda fayda var çünkü hem Egea grubunda hem de diğer modellerde çeşitli avantajlar sunuluyor.

Peki Fiat Kasım 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Fiat kampanyaları - Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Egea Sedan 1.099.900 TL 999.900 TL Egea Cross 1.234.900 TL 1.134.900 TL 600e 1.969.900 TL 1.959.900 TL 600 Hibrit 1.697.900 TL 1.687.900 TL Topolino 625.900 TL 535.900 TL Grande Panda 1.449.900 TL 1.399.900 TL Doblo Cargo 1.269.900 TL 1.194.900 TL E-Doblo Cargo 2.034.900 TL 1.959.900 TL Doblo Combi 1.394.900 TL 1.319.900 TL Scudo Van 1.404.900 TL 1.304.900 TL Ulysse 2.171.900 TL 2.096.900 TL Ducato Van 1.841.900 TL 1.741.900 TL E-Scudo 2.314.900 TL 2.239.900 TL Scudo Combi 1.814.900 TL 1.714.900 TL

Fiat'ın resmî internet sitesinde yer alan kampanyalara baktığımızda fiyat indirimi isteyen tüketiciler için nakit alım indirimleri uygulandığını görüyoruz. 100 bin TL'ye varan indirimler, yeni otomobilini nakit parayla alacak olan tüketiciler için hiç fena değil. Özellikle de Egea istiyorsanız fiyat 1 milyon TL'nin altındayken düşünülebilir.

Fiat Egea alınır mı?

Kredi kampanyası olan modeller:

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı Grande Panda 280.000 TL 12 ay vade, yüzde 2,99 faiz 600 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Topolino 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Doblo Combi 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Scudo Combi 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Scudo Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Doblo Cargo 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Ducato Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Ulysse 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.

Fiat güncel fiyat listesi için: