Kasım 2025 Fiat Kampanyaları Belli Oldu: Yeni Grande Panda'ya Dikkat!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız bu içeriği dikkatle okumanızda fayda var çünkü hem Egea grubunda hem de diğer modellerde çeşitli avantajlar sunuluyor.
Peki Fiat Kasım 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Fiat kampanyaları - Kasım 2025
İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:
|Model
|Liste Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Egea Sedan
|1.099.900 TL
|999.900 TL
|Egea Cross
|1.234.900 TL
|1.134.900 TL
|600e
|1.969.900 TL
|1.959.900 TL
|600 Hibrit
|1.697.900 TL
|1.687.900 TL
|Topolino
|625.900 TL
|535.900 TL
|Grande Panda
|1.449.900 TL
|1.399.900 TL
|Doblo Cargo
|1.269.900 TL
|1.194.900 TL
|E-Doblo Cargo
|2.034.900 TL
|1.959.900 TL
|Doblo Combi
|1.394.900 TL
|1.319.900 TL
|Scudo Van
|1.404.900 TL
|1.304.900 TL
|Ulysse
|2.171.900 TL
|2.096.900 TL
|Ducato Van
|1.841.900 TL
|1.741.900 TL
|E-Scudo
|2.314.900 TL
|2.239.900 TL
|Scudo Combi
|1.814.900 TL
|1.714.900 TL
Fiat'ın resmî internet sitesinde yer alan kampanyalara baktığımızda fiyat indirimi isteyen tüketiciler için nakit alım indirimleri uygulandığını görüyoruz. 100 bin TL'ye varan indirimler, yeni otomobilini nakit parayla alacak olan tüketiciler için hiç fena değil. Özellikle de Egea istiyorsanız fiyat 1 milyon TL'nin altındayken düşünülebilir.
Fiat Egea alınır mı?
Kredi kampanyası olan modeller:
|Model
|Kredi Tutarı
|Vade Sayısı ve Faiz Oranı
|Grande Panda
|280.000 TL
|12 ay vade, yüzde 2,99 faiz
|600
|200.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Topolino
|200.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Doblo Combi
|600.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Scudo Combi
|600.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Scudo Van
|700.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Doblo Cargo
|500.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Ducato Van
|700.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Ulysse
|500.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.
