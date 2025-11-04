Tümü Webekno
Kasım 2025 Fiat Kampanyaları Belli Oldu: Yeni Grande Panda'ya Dikkat!

Fiat'ın kasım ayı boyunca uygulayacağı satış kampanyaları açıklandı. Marka bu ay bazı modellerde indirim kozu uyguluyor. Ticari modellerde yoğunlaşan kredi kampanyaları ise binek otomobil almayı düşünenlerin bile aklını çelecek türden. İşte Fiat Kasım 2025 kampanyaları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız bu içeriği dikkatle okumanızda fayda var çünkü hem Egea grubunda hem de diğer modellerde çeşitli avantajlar sunuluyor.

Peki Fiat Kasım 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Fiat kampanyaları - Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Egea Sedan 1.099.900 TL 999.900 TL
Egea Cross 1.234.900 TL 1.134.900 TL
600e 1.969.900 TL 1.959.900 TL
600 Hibrit 1.697.900 TL 1.687.900 TL
Topolino 625.900 TL 535.900 TL
Grande Panda 1.449.900 TL 1.399.900 TL
Doblo Cargo 1.269.900 TL 1.194.900 TL
E-Doblo Cargo 2.034.900 TL 1.959.900 TL
Doblo Combi 1.394.900 TL 1.319.900 TL
Scudo Van 1.404.900 TL 1.304.900 TL
Ulysse 2.171.900 TL 2.096.900 TL
Ducato Van 1.841.900 TL 1.741.900 TL
E-Scudo 2.314.900 TL 2.239.900 TL
Scudo Combi 1.814.900 TL 1.714.900 TL

Fiat'ın resmî internet sitesinde yer alan kampanyalara baktığımızda fiyat indirimi isteyen tüketiciler için nakit alım indirimleri uygulandığını görüyoruz. 100 bin TL'ye varan indirimler, yeni otomobilini nakit parayla alacak olan tüketiciler için hiç fena değil. Özellikle de Egea istiyorsanız fiyat 1 milyon TL'nin altındayken düşünülebilir.

Fiat Egea alınır mı?

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
Grande Panda 280.000 TL 12 ay vade, yüzde 2,99 faiz
600 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Topolino 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Doblo Combi 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Scudo Combi 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Scudo Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Doblo Cargo 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Ducato Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Ulysse 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.

Fiat güncel fiyat listesi için:

Araba

