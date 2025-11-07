Tümü Webekno
[Kasım 2025] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Kasım ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Kasım ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Europa Universalis V ve Call of Duty: Black Ops 7 olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

GeForce NOW Kasım 2025 oyunları

Oyun Platform Tarih
Europa Universalis V Steam 4 Kasım
7 Days Blood Moons Steam 4 Kasım
Whiskerwood Steam, Xbox 6 Kasım
The Last Caretaker Steam 6 Kasım
Voidtrain Xbox 7 Kasım
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Steam 7 Kasım
INAZUMA ELEVEN: Victory Road Steam 10 Kasım
Surviving Mars: Relaunched Steam 10 Kasım
Possessor(s) Steam 11 Kasım
Rue Valley Steam 11 Kasım
Anno 117: Pax Romana Steam, Ubisoft 13 Kasım
Assetto Corsa Rally Steam 13 Kasım
Where Winds Meet Epic Games 14 Kasım
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide Steam 18 Kasım
Long Drive North Steam 18 Kasım
Demonschool Steam 19 Kasım
Monsters Are Coming! Rock & Road Steam, Xbox 20 Kasım
Project Motor Racing Steam 25 Kasım
Call of Duty: Black Ops 7 Steam, Battle.net, Xbox 25 Kasım
Brotato Steam 25 Kasım
GODBREAKERS Steam 25 Kasım
Megabonk Steam 25 Kasım
R.E.P.O. Steam 25 Kasım

NVIDIA GeForce NOW'a Kasım ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Nvidia Oyunlar

