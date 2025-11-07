[Kasım 2025] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Kasım ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Kasım ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Europa Universalis V ve Call of Duty: Black Ops 7 olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Europa Universalis V
|Steam
|4 Kasım
|7 Days Blood Moons
|Steam
|4 Kasım
|Whiskerwood
|Steam, Xbox
|6 Kasım
|The Last Caretaker
|Steam
|6 Kasım
|Voidtrain
|Xbox
|7 Kasım
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
|Steam
|7 Kasım
|INAZUMA ELEVEN: Victory Road
|Steam
|10 Kasım
|Surviving Mars: Relaunched
|Steam
|10 Kasım
|Possessor(s)
|Steam
|11 Kasım
|Rue Valley
|Steam
|11 Kasım
|Anno 117: Pax Romana
|Steam, Ubisoft
|13 Kasım
|Assetto Corsa Rally
|Steam
|13 Kasım
|Where Winds Meet
|Epic Games
|14 Kasım
|SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
|Steam
|18 Kasım
|Long Drive North
|Steam
|18 Kasım
|Demonschool
|Steam
|19 Kasım
|Monsters Are Coming! Rock & Road
|Steam, Xbox
|20 Kasım
|Project Motor Racing
|Steam
|25 Kasım
|Call of Duty: Black Ops 7
|Steam, Battle.net, Xbox
|25 Kasım
|Brotato
|Steam
|25 Kasım
|GODBREAKERS
|Steam
|25 Kasım
|Megabonk
|Steam
|25 Kasım
|R.E.P.O.
|Steam
|25 Kasım
NVIDIA GeForce NOW'a Kasım ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.