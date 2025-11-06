Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı

Jeep, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyat listelerine dokunmadı. Geçtiğimiz ay zam yapan firma, bu ay aynı fiyatlardan satış yapmaya devam edecek.

Kasım 2025 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, ülkemizde de ilgi görüyor. Ancak gerçek bir arazi aracına sahip olmanın bedeli hiç de ucuz değil.

Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep Kasım 2025 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Jeep araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Compass 2.922.642 TL 2.922.642 TL
Avenger 2.155.930 TL 2.155.930 TL

Compass fiyatları - Kasım 2025:

Jeep Güncel Fiyat Listesi Açıklandı: ÖTV Düzenlemesi, Zam Olarak Döndü!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5 130HP, Hibrit Limited, Otomatik 2.922.642 TL
1.5 130HP, Hibrit North Star, Otomatik 3.147.880 TL
1.5 130HP, Hibrit Summit, Otomatik 3.271.037 TL

Jeep'in sevilen kompakt SUV modeli olan Compass, geleneksel ve modern tasarımı ile ön plana çıkıyor. Türkiye'de sadece 1.5 litrelik benzinli motorla desteklenen hibrit ünite ile satılan otomobil, 130 HP gücüyle performanstan ödün vermiyor. Hafif arazi koşulları için de uygun olan Compass, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve geniş kabini ile de tüketicilerin tercih ettiği modellerden biri.

Compass opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Özel Renkler 42.222 TL Limited, North Star, Summit

Avenger fiyatları - Kasım 2025:

Jeep Güncel Fiyat Listesi Açıklandı: ÖTV Düzenlemesi, Zam Olarak Döndü!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
156 HP, Elektrikli Limited, Otomatik 2.196.128 TL
156 HP, Elektrikli Summit, Otomatik 2.201.833 TL
1.2L 100 HP, Hibrit Limited, Otomatik 2.155.930 TL
1.2L 100 HP, Hibrit Summit, Otomatik 2.277.150 TL
1.2L 145 HP, Hibrit Overland 4x4, Otomatik 2.542.944 TL

Jeep'in en yeni otomobilleri arasında yer alan Avenger, küçük yapısı ve SUV gövdesi ile tüketicilerin sevdiği otomobillerden bir tanesi. Hibrit ünitenin yanı sıra tam elektrikli versiyonu da bulunan otomobil, modern kabini ile de gayet keyifli yolculuklar vadediyor.

Avenger opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Sunroof 75.000 TL Limited
Bi-Color 40.000 TL Limited, Summit
Leather & Winter Pack 70.000 TL Limited, Summit
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim