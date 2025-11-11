Tümü Webekno
Bugüne Kadar Toplam Kaç PlayStation 5 Satıldığı Açıklandı

Bugüne kadar toplamda kaç PS5 satıldığı açıklandı. Konsol, eleştirilere rağmen başarılı performansına devam ediyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony’nin 2020 yılında tanıttığı PlayStation 5 konsolu, yeterince oyun olmaması gibi bazı eleştirilere maruz kalsa da hâlâ piyasada tercih edilebilecek en iyi konsollar arasında yer alıyor. Şirketin açıkladığı satış verileri de bunu doğruluyor. Şimdi ise Sony, bugüne kadar toplamda kaç PS5 satıldığnı açıkladı.

Sony, geride bıraktığımız üç aylık süreçte toplamda 3,9 milyon adet daha PlayStation 5 satıldığını duyurdu. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %0,1’lik küçük bir artış olsa da PS5’in hâlâ büyük ilgi gördüğünün göstergesi.

Toplam PS5 satışları 84,9 milyona çıktı, Xbox One’ı geride bıraktı

psa Son çeyrekte gerçekleşen 3,9 milyonluk satışla bugüne kadarki satılan toplam PS5 sayısı 84,9 milyona ulaşmış oldu. Yılın başlarında 75 milyon sattığını görmüştük. Bu da 1 yıl içinde 10 milyon daha satış yapıldığı anlamına geliyor. Yüksek fiyatıyla ve az oyun çıkmasıyla eleştirilse de çok başarılı bir konsol olmayı başardığını söyleyebiliriz. Satışlara PS5 Pro'nun dahil edilip edilmediği belli değil.

PS5 satışlarının 85 milyon seviyelerine gelmesi, konsolun ikonik Xbox 360’ı da geride bıraktığını gösteriyor. Öyle ki Xbox 360, bugüne kadar 84 milyon adet satmıştı. PS5, onu geçerek tarihin en çok satan** 9’uncu konsolu** oldu. 8’inci sırada 87,4 milyon ile PS3 yer alıyor.

Sony’den başka satış verileri geldiğini de belirtelim. Şirket, yeni PS5 oyunu Ghost of Yotei’nin şimdiye kadar 3,3 milyon satış yaptığını açıkladı. Ayrıca son çeyrekte oyunların %72’si online olarak satın alınırken 119 milyon civarında aylık oyuncu kaydedildi.

Tüm zamanların en çok satan konsolları

  1. PS2 - 160 milyon
  2. Nintendo DS - 154,02 milyon
  3. Nintendo Switch - 154,01 milyon
  4. Game Boy & Game Boy Color - 118,69 milyon
  5. PS4 - 117,2 milyon
  6. PS1 - 102,49 milyon
  7. Wii - 101,63 milyon
  8. PS3 - 87,4 milyon
  9. PS5 - 84,9 milyon
  10. Xbox 360 - 84 milyon
