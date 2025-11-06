Kasım 2025 Land Rover Fiyat Listesi: Zam Var Ama Nasıl?

Land Rover'ın Kasım 2025 güncel fiyatları açıklandı. Marka bu ay tüm modellere zam yaptı ancak zammın oranı gerçekten ilginç. İşte sıfır kilometre Range Rover fiyatları...

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka her ay olduğu gibi bu ay da zam kartını oynadı ancak bu ay zam oranları biraz garip. Mesela Range Rover'daki zam, sadece 265 TL.

Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Kasım 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Land Rover fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Range Rover 29.189.615 TL 29.189.880 TL Range Rover Sport 19.341.167 TL 19.341.432 TL Range Rover Velar 9.921.136 TL 9.921.401 TL Range Rover Evoque 5.777.565 TL 5.777.830 TL Discovery 13.604.207 TL 13.604.472 TL Discovery Sport 7.300.250 TL 7.300.515 TL Defender 13.829.081 TL 13.829.346 TL

Range Rover fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 29.228.126 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Standart), Otomatik 34.247.966 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 29.189.880 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 32.239.893 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Standart), Otomatik 39.678.818 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 30.299.026 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik 29.457.605 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Long), Otomatik 38.235.154 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 29.993.054 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 33.406.408 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Long), Otomatik 43.790.306 TL

Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.

Range Rover Sport fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 19.341.432 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik 20.450.578 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC HSE, Otomatik 21.043.397 TL

Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

Range Rover Velar fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) S, Otomatik 9.921.401 TL 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 10.997.619 TL

Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.

Range Rover Evoque fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 5.777.830 TL 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 6.319.256 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.116.454 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.534.774 TL

Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.

Discovery fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 13.604.472 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 14.770.987 TL

Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.

Discovery Sport fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.300.515 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.874.211 TL

Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.

Defender fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC SE (110), Otomatik 13.829.346 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik 14.490.889 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X (110), Otomatik 17.040.251 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) SEDONA EDITION (110), Otomatik 15.668.759 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA (110), Otomatik 30.308.450 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA EDITION One (110), Otomatik 33.349.039 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik 17.830.699 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X (130), Otomatik 20.909.534 TL 3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) S (90 HARD TOP), Otomatik 7.194.022 TL

Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.