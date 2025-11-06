Kasım 2025 Land Rover Fiyat Listesi: Zam Var Ama Nasıl?

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka her ay olduğu gibi bu ay da zam kartını oynadı ancak bu ay zam oranları biraz garip. Mesela Range Rover'daki zam, sadece 265 TL.
Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Kasım 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Land Rover fiyatları - Kasım 2025
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Range Rover
|29.189.615 TL
|29.189.880 TL
|Range Rover Sport
|19.341.167 TL
|19.341.432 TL
|Range Rover Velar
|9.921.136 TL
|9.921.401 TL
|Range Rover Evoque
|5.777.565 TL
|5.777.830 TL
|Discovery
|13.604.207 TL
|13.604.472 TL
|Discovery Sport
|7.300.250 TL
|7.300.515 TL
|Defender
|13.829.081 TL
|13.829.346 TL
Range Rover fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|29.228.126 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Standart), Otomatik
|34.247.966 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|29.189.880 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|32.239.893 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Standart), Otomatik
|39.678.818 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|30.299.026 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik
|29.457.605 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Long), Otomatik
|38.235.154 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|29.993.054 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|33.406.408 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Long), Otomatik
|43.790.306 TL
Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.
Range Rover Sport fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|19.341.432 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY, Otomatik
|20.450.578 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|21.043.397 TL
Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.
Range Rover Velar fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|S, Otomatik
|9.921.401 TL
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|10.997.619 TL
Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.
Range Rover Evoque fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|5.777.830 TL
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|6.319.256 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.116.454 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.534.774 TL
Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.
Discovery fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|13.604.472 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|14.770.987 TL
Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.
Discovery Sport fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.300.515 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.874.211 TL
Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.
Defender fiyatları - Kasım 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC SE (110), Otomatik
|13.829.346 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik
|14.490.889 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X (110), Otomatik
|17.040.251 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|SEDONA EDITION (110), Otomatik
|15.668.759 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA (110), Otomatik
|30.308.450 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA EDITION One (110), Otomatik
|33.349.039 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik
|17.830.699 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X (130), Otomatik
|20.909.534 TL
|3.0L 200HP, Hibrit (Dizel)
|S (90 HARD TOP), Otomatik
|7.194.022 TL
Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.