Kasım 2025 MG Fiyat Listesi: MG7'ye Zam Geldi!

MG'nin Kasım 2025 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay MG7 modeline zam yaptı. Elektrikli otomobil Marvel R Electric ise Türkiye pazarından çekildi. İşte güncel MG fiyatları...

Kasım 2025 MG Fiyat Listesi: MG7'ye Zam Geldi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Kasım 2025 fiyat listesini yayımladı. Markanın Türkiye'de kalan son elektrikli modeli Marvel R Electric piyasadan çekildi. Yeni HS'nin fiyatına dokunmayan MG, ultra yakışıklı MG7'ye zam yaptı.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Yeni HS 2.380.000 TL 2.380.000 TL
Marvel R Electric 2.690.000 TL -
MG7 2.725.000 TL 2.825.000 TL

Yeni HS fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.380.000 TL

Yeni MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.

MG7 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 170 PS, Benzinli Passion, Otomatik 2.825.000 TL
1.5L 170 PS, Benzinli Excellence, Otomatik 2.885.000 TL
1.5L 170 PS, Benzinli Excellence Red Edition, Otomatik 2.995.000 TL

2025 MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.

Araba

