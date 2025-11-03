Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025 Opel Fiyat Listesi: Mokka'ya İndirim, Diğer Modellere Zam!

Opel'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Markanın otomobilleri ne yazık ki bu ay da zamlandı. Neyse ki Mokka'da indirim var.

Kasım 2025 Opel Fiyat Listesi: Mokka'ya İndirim, Diğer Modellere Zam!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Opel, Kasım 2025 fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Mokka'ya indirim yaptı. Diğer modellerde ise zam görüyoruz.

Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamların Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Opel sıfır araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Corsa 1.376.000 TL 1.390.000 TL
Mokka 1.869.000 TL 1.799.000 TL
Astra 1.885.000 TL 1.890.000 TL
Grandland 2.741.000 TL 2.768.000 TL
Yeni Frontera 1.864.000 TL 1.883.000 TL

Corsa fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.390.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.648.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.752.000 TL
1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 1.830.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Opel Corsa, şehir içi kullanım için ideal boyutları, dinamik sürüşü ve modern teknolojileriyle öne çıkan kompakt bir hatchback modeli. Geniş motor seçenekleriyle kullanıcıya hem benzinli hem de elektrikli versiyonlar sunan otomobil, özellikle düşük yakıt tüketimi ve çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Güncel Corsa, yenilenen far tasarımı, ön yüzü ve dijital kokpitiyle daha çağdaş bir görünüme kavuştu. İç mekânda 10 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı, ergonomik kontroller ve gelişmiş sürüş destek sistemleri konforu artırıyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS
Grafik Gri 7.000 TL Edition, GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Ultimate Paket 28.000 TL GS

Mokka fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.799.000 TL
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 2.135.000 TL

Opel Mokka, şehir içi kullanıma uygun boyutları, yazılım ve donanım açısından zengin teknolojileri ile geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eden cazip bir crossover. Enerji verimliliği ve modern kabin teknolojileriyle öne çıkan model, görünümünde de dinamik ve çarpıcı bir duruş sergiliyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS
Siyah Tavan 7.000 TL Edition
Bold Pack 5.000 TL GS
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Edition, GS

Astra fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.890.000 TL
115 kW, Elektrikli GS, Otomatik 2.240.000 TL

Opel Astra, şık tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle hatchback segmentinde öne çıkan bir model. Markanın yeni tasarım diliyle gelen Astra, benzinli ve elektrikli versiyonları ile farklı tercihlere cevap verebiliyor. Sürüş destek sistemleri, geniş bagaj hacmi ve konforlu iç tasarımıyla Astra hem şehir içi pratiklik hem de uzun yol keyfi arayanlar için gayet uygun.

Astra opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 24.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 145 HP, Hibrit Edition, Otomatik 2.768.000 TL
1.2 145 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.951.000 TL
157 kW, Elektrikli GS, Otomatik 3.286.000 TL

Opel Grandland, markanın SUV sınıfındaki en büyük oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Yenilenen tasarımıyla Vizor ön panjur ve ince LED farlarla daha modern bir görünüm sunan Grandland, iç mekânda ise dijital gösterge paneli ve 10 inçlik multimedya ekranıyla teknolojiye odaklanıyor. Türkiye'de hem hibrit hem elektrikli versiyonu olan Grandland, özellikle elektrik destekli sürüşte sunduğu sessizlik ve verimlilikle öne çıkıyor. Geniş iç hacmi, 500 litrenin üzerindeki bagaj alanı ve sürüş destek sistemleriyle hem aile kullanımına hem de uzun yolculuklara uygun olan Grandland, şıklığı ve işlevselliği bir arada sunuyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS
Grafik Gri 7.000 TL Edition, GS
Konfor Paketi 50.000 TL Edition
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL GS
Teknoloji Paketi 14.000 TL GS
Ultimate Paket 140.000 TL GS

Yeni Frontera fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 136 HP, Hibrit Edition, Otomatik 1.883.000 TL
1.2 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.052.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.580.000 TL

Yeni Opel Frontera, markanın B-SUV segmentindeki güçlü geri dönüşü olarak öne çıkıyor. Dinamik Vizor ön tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve modern LED farlarıyla iddialı bir dış görünüme sahip olan Frontera, iç mekânda ise çift 10 inçlik dijital ekranla donatılmış kullanıcı dostu bir kokpit sunuyor. 1.2 litrelik mild-hybrid motor ve tamamen elektrikli versiyon seçenekleriyle gelen model, hem çevreci hem de ekonomik sürüş imkânı tanıyor. 460 litrelik geniş bagaj hacmi, ferah iç tasarımı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Frontera, günlük şehir kullanımı kadar hafta sonu kaçamakları için de ideal bir SUV alternatifi olarak dikkat çekiyor.

Yeni Frontera opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim