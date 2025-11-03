Kasım 2025 Opel Fiyat Listesi: Mokka'ya İndirim, Diğer Modellere Zam!

Opel'in kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Markanın otomobilleri ne yazık ki bu ay da zamlandı. Neyse ki Mokka'da indirim var.

Alman otomobil devi Opel, Kasım 2025 fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Mokka'ya indirim yaptı. Diğer modellerde ise zam görüyoruz.

Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamların Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Opel sıfır araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Corsa 1.376.000 TL 1.390.000 TL Mokka 1.869.000 TL 1.799.000 TL Astra 1.885.000 TL 1.890.000 TL Grandland 2.741.000 TL 2.768.000 TL Yeni Frontera 1.864.000 TL 1.883.000 TL

Corsa fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.390.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.648.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.752.000 TL 1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 1.830.000 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Opel Corsa, şehir içi kullanım için ideal boyutları, dinamik sürüşü ve modern teknolojileriyle öne çıkan kompakt bir hatchback modeli. Geniş motor seçenekleriyle kullanıcıya hem benzinli hem de elektrikli versiyonlar sunan otomobil, özellikle düşük yakıt tüketimi ve çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Güncel Corsa, yenilenen far tasarımı, ön yüzü ve dijital kokpitiyle daha çağdaş bir görünüme kavuştu. İç mekânda 10 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı, ergonomik kontroller ve gelişmiş sürüş destek sistemleri konforu artırıyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS Grafik Gri 7.000 TL Edition, GS Siyah Tavan 7.000 TL GS Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS Güvenlik Paketi 12.000 TL GS Ultimate Paket 28.000 TL GS

Mokka fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.799.000 TL 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 2.135.000 TL

Opel Mokka, şehir içi kullanıma uygun boyutları, yazılım ve donanım açısından zengin teknolojileri ile geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eden cazip bir crossover. Enerji verimliliği ve modern kabin teknolojileriyle öne çıkan model, görünümünde de dinamik ve çarpıcı bir duruş sergiliyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS Siyah Tavan 7.000 TL Edition Bold Pack 5.000 TL GS Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Edition, GS

Astra fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.890.000 TL 115 kW, Elektrikli GS, Otomatik 2.240.000 TL

Opel Astra, şık tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle hatchback segmentinde öne çıkan bir model. Markanın yeni tasarım diliyle gelen Astra, benzinli ve elektrikli versiyonları ile farklı tercihlere cevap verebiliyor. Sürüş destek sistemleri, geniş bagaj hacmi ve konforlu iç tasarımıyla Astra hem şehir içi pratiklik hem de uzun yol keyfi arayanlar için gayet uygun.

Astra opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL GS Panoramik Açılabilir Cam Tavan 24.000 TL GS Siyah Tavan 7.000 TL GS Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 145 HP, Hibrit Edition, Otomatik 2.768.000 TL 1.2 145 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.951.000 TL 157 kW, Elektrikli GS, Otomatik 3.286.000 TL

Opel Grandland, markanın SUV sınıfındaki en büyük oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Yenilenen tasarımıyla Vizor ön panjur ve ince LED farlarla daha modern bir görünüm sunan Grandland, iç mekânda ise dijital gösterge paneli ve 10 inçlik multimedya ekranıyla teknolojiye odaklanıyor. Türkiye'de hem hibrit hem elektrikli versiyonu olan Grandland, özellikle elektrik destekli sürüşte sunduğu sessizlik ve verimlilikle öne çıkıyor. Geniş iç hacmi, 500 litrenin üzerindeki bagaj alanı ve sürüş destek sistemleriyle hem aile kullanımına hem de uzun yolculuklara uygun olan Grandland, şıklığı ve işlevselliği bir arada sunuyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Edition, GS Grafik Gri 7.000 TL Edition, GS Konfor Paketi 50.000 TL Edition Siyah Tavan 7.000 TL GS Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL GS Teknoloji Paketi 14.000 TL GS Ultimate Paket 140.000 TL GS

Yeni Frontera fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 136 HP, Hibrit Edition, Otomatik 1.883.000 TL 1.2 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.052.000 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.580.000 TL

Yeni Opel Frontera, markanın B-SUV segmentindeki güçlü geri dönüşü olarak öne çıkıyor. Dinamik Vizor ön tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve modern LED farlarıyla iddialı bir dış görünüme sahip olan Frontera, iç mekânda ise çift 10 inçlik dijital ekranla donatılmış kullanıcı dostu bir kokpit sunuyor. 1.2 litrelik mild-hybrid motor ve tamamen elektrikli versiyon seçenekleriyle gelen model, hem çevreci hem de ekonomik sürüş imkânı tanıyor. 460 litrelik geniş bagaj hacmi, ferah iç tasarımı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Frontera, günlük şehir kullanımı kadar hafta sonu kaçamakları için de ideal bir SUV alternatifi olarak dikkat çekiyor.

Yeni Frontera opsiyon fiyatları - Kasım 2025