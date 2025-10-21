[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 7 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Battlefield 1 gibi büyük ve sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

Oyun Platform Fiyat Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz PS4 Türkiye'de satışta yok Battlefield 5 PS4 279 TL Digimon Survive PS4 1.749 TL Football Manager 2024 Console PS5 2.799 TL Like a Dragon Ishin PS5, PS4 3.149 TL Synapse PS4 1.547 TL Travis Strikes Again: No More Heroes PS4 719 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 18 Kasım tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.