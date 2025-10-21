[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.
Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 7 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Battlefield 1 gibi büyük ve sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.
PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar
|Oyun
|Platform
|Fiyat
|Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz
|PS4
|Türkiye'de satışta yok
|Battlefield 5
|PS4
|279 TL
|Digimon Survive
|PS4
|1.749 TL
|Football Manager 2024 Console
|PS5
|2.799 TL
|Like a Dragon Ishin
|PS5, PS4
|3.149 TL
|Synapse
|PS4
|1.547 TL
|Travis Strikes Again: No More Heroes
|PS4
|719 TL
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 18 Kasım tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.