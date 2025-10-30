Tümü Webekno
[Kasım 2025] Bu Ay PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz Verilecek Oyunlar Açıklandı

Sony'nin Kasım ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Önümüzdeki Kasım ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Stray. En kaliteli kedi odaklı macera oyunlarından biri olarak kabul edilen Stray'i oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

WRC 24

Oyun Platform Normal Fiyatı
Stray PS4, PS5 1.049 TL
EA Sports WRC 24 PS5 1.799 TL
Totally Accurate Battle Simulator PS4, PS5 699 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 4 Kasım tarihinden itibaren PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
