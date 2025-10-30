[Kasım 2025] Bu Ay PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz Verilecek Oyunlar Açıklandı

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Önümüzdeki Kasım ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.
Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Stray. En kaliteli kedi odaklı macera oyunlarından biri olarak kabul edilen Stray'i oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Stray
|PS4, PS5
|1.049 TL
|EA Sports WRC 24
|PS5
|1.799 TL
|Totally Accurate Battle Simulator
|PS4, PS5
|699 TL
Listede yer alan oyunların tamamını 4 Kasım tarihinden itibaren PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.