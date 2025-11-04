Kasım 2025 Renault Kampanyaları: Faizsiz Kredi İsteyen Koşsun!

Renault'un Kasım 2025 kampanyaları belli oldu. Hem binek otomobil hem de ticari araçlara yönelik kampanyalar, sıfır kilometre Renault hayali kuran tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Önceki aylarda olduğu gibi bu ay da hem indirim hem kredi fırsatı var!

Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de en çok satan markaların başında geliyor. Hâl böyle olunca tüketicinin gözü kulağı, Renault tarafından gerçekleştirilen satış kampanyalarına çevrilmiş durumda.

Peki Renault'un kasım ayı boyunca geçerli kampanyaları neler? Bu içeriğimizde firmanın değerlendirilmesi gereken fırsatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Renault kampanyaları - Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Renault'un Kasım 2025 döneminde indirimli olarak sunacağı modellerden bir tanesi, Austral. Şirket, sevilen otomobilinde 175 bin TL'ye kadar indirim kampanyası düzenliyor. Ayrıca Megane, Megane E-Tech, Captur ve Clio gibi modellerde de indirim kampanyası var. Mesela Megane fiyatları, bireysel tüketiciler için 1.520.900'den başlıyor. Otomobilin liste fiyatı ise 1.699.000'den başlıyor.

Renault, ticari araç modellerinde de bazı indirim kampanyaları uyguluyor. Şirketin resmî internet sitesindeki açıklamaya göre hafif ticari araçlarda 200 bin TL'ye varan indirimlere ek olarak yüzde 0 faizli kredi fırsatları da sunuluyor. Hadi şimdi de kredi kampanyası olan modellere bakalım.

Kredi kampanyası olan modeller:

Tüm Renault otomobillerde 150.000 TL kredi, yüzde 0,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile kullanılabiliyor.

Renault Yeni Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp modeli için yüzde 0 faiz ve 6 ay vadeli kredi kampanyası sunuluyor. 200.000 TL kredi kullanabiliyorsunuz.

Renault 5 E-tech modeli için 350.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla veriliyor.

Renault Megane E-tech modeli için 350.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla veriliyor.

Tüm hafif ticari modeller ise 300.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyor. Buna ek olarak; 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 2,99 faiz seçeneği ile kullanılabiliyor.

Bu içeriğimizde bahsettiğimiz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Eğer şu sıralar bir Renault almak ile ilgileniyorsanız satış merkezlerini ziyaret etmenizde fayda var.

Renault güncel fiyat listesi: