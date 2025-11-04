Kasım 2025: Bu Ay Tanıtılacak Tüm Yeni Telefonlar

Kasım 2025 geldi çattı. Bu ay da bir önceki ay gibi birçok yeni telefonun tanıtıldığını göreceğiz. İşte kasım boyunca tanıtılması kesin telefonlar

Zaman su gibi akıp giderken 2025 yılının kasım ayı geldi çattı. Kasım 2025 de teknoloji dünyası için dolu dolu geçecek bir ay olacak. Tabii ki bu ay boyunca birçok farklı markadan yeni telefonların da geldiğini göreceğiz. Üst düzey telefonlardan bütçe dostu modellere kadar birçok model tanıtılacak.

Bu içeriğimizde Kasım 2025’te tanıtılacak akıllı telefonları inceleyeceğiz. Listeye tanıtılma ihtimali neredeyse kesin olan modeller yer alıyor. Bu modeller arasında duyurusu yapılan ancak piyasaya sürülmeyenler de var. Tabii ki bunlar dışında şimdilik bilmediğimiz sürpriz modellerin gelmesi de olası. Lafı çok uzatmadan gelin bu ay gelecek telefonlara ve muhtemel özelliklerine göz atalım.

OnePlus 15 serisi

6,78 inç, 165 Hz, 1272x2772 piksel, 1800 nit LTPO AMOLED ekran

12/16 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB depolama

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

50 MP + 50 MP + 50 MP kamera

32 MP ön kamera

7300 mAh batarya

ColorOS 16 (Android 16)

Son zamanlarda yükselişte olan Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, kasım ayında 15 serisinden 2 cihazı bizlerle buluşturacak. OnePlus 15 ve OnePlus 15R modellerini bekliyoruz. Amiral gemisi olacak 15 modelinde 6,78 inç 165 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite gibi kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler yer alacak. 7300 mAh’lik devasa bataryayı da ekleyelim. Cihazların global lansman tarihinin 13 Kasım olduğunu belirtelim. Resmî duyurusu ise ekimde yapılmıştı.

OPPO Find X9 Pro

6,78 inç, 120 Hz, 1272x2772 piksel, 1800 nit, LTPO AMOLED

12/16 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB depolama

MediaTek Dimensity 9500 işlemci

50 MP + 200 MP + 50 MP kamera

50 MP ön kamera

7500 mAh batarya

Android 16

Devasa batarya, gelişmiş kameralar ve çok güçlü özelliklere sahip telefonlar çıkararak iyice popüler hâle gelen OPPO, yeni amiral gemisi Find X9 Pro’yu bu ay tanıtıyor. Cihazda Dimensity 9500 işlemci, 7500 mAh’lik uzun pil ömrü sunacak batarya, 200 MP telefoto kamera gibi dikkat çeken özellikler yer alacak. Kesin tarihi belli değil ancak bu ay içinde geniş çapta piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Realme GT8 Pro

6,79 inç, 1440x3136 piksel çözünürlük, 144 Hz, 7000 nit, LTPO AMOLED ekran

12 / 16 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB depolama

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

50 MP + 200 MP + 50 MP kamera

32 MP ön kamera

7000 mAh batarya

Realme UI 7.0 (Android 16)

Realme’den de amiral gemisi segmentinde konumlanan çok iddialı bir telefon bu ay içinde piyasaya sürülecek. GT8 Pro ismini alacak cihazda 6,79 inçlik QHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7000 mAh’lik dev batarya gibi özellikler göreceğiz. Tam tarihi belli değil ancak kasım içinde geleceği kesin gibi.

Kasım boyunca lansmanı gerçekleşmesi kesin olan telefonlar bu kadardı. Ekim kadar dolu bir ay olmayacak ancak dikkat çeken birçok cihazın geldiğini göreceğiz. Tabii ki bunlara ek olarak farklı telefonlar da tanıtılacaktır. Yeni cihazlar tanıtıldıkça detaylarını Webtekno’da göreceksiniz.