Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İnternet Tarayıcıları Belli Oldu!

Statcounter, Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıların hangileri olduğunu araştırdı. Paylaşılan veriler, Google Chrome'un Türkiye'de rakibinin olmadığını ortaya koydu. Zira Chrome, ülkemizde hem tüm platformlarda hem de mobil cihazlarda lider durumda.

Küresel çapta hizmet veren pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarını araştırdı. Hem küresel hem de bölgesel çapta yapılan araştırma, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıkları ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıklarının benzer olup olmadığını ortaya koydu.

Peki en çok kullanılan internet tarayıcıları hangileri? Ülkemizdeki tüketiciler, hangi tarayıcıları daha çok kullanıyorlar. İşte Kasım 2025 verilerine göre güncel sonuçlar.

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları:

Tarayıcı Pazar Payı Google Chrome Yüzde 75,96 Safari Yüzde 12,71 Opera Yüzde 3,31 Samsung Internet Yüzde 2,82 Microsoft Edge Yüzde 2,05 Yandex Yüzde 1,98 Firefox Yüzde 0,63

Yukarıdaki tablo, tüm platformlarda en çok kullanılan internet tarayıcılarının hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Küresel çapta en popüler internet tarayıcı olan Google Chrome, Türkiye'de de en çok kullanılan internet tarayıcısı durumunda.

Peki akıllı telefonlarda hangi internet tarayıcılar daha çok kullanılıyor? Gelin şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan internet tarayıcıları:

Tarayıcı Pazar Payı Google Chrome Yüzde 75,94 Safari Yüzde 16,5 Samsung Internet Yüzde 3,92 Yandex Yüzde 1,68 Opera Yüzde 1,53

Yukarıdaki tabloda şaşırtıcı olmayan sonuçlar gösteriyor. Google Chrome, akıllı telefonlarda da en çok kullanılan tarayıcı. En yakın rakibi olan Safari'nin pazar payı, sadece yüzde 16,5 seviyesinde. Buradan yola çıkarak Google Chrome'un tahtını sarsacak hiçbir durum olmadığını söylemek mümkün.

Peki siz hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz? Size göre en iyi internet tarayıcısı hangisi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...