Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İnternet Tarayıcıları Belli Oldu!

Küresel çapta hizmet veren pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarını araştırdı. Hem küresel hem de bölgesel çapta yapılan araştırma, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıkları ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıklarının benzer olup olmadığını ortaya koydu.
Peki en çok kullanılan internet tarayıcıları hangileri? Ülkemizdeki tüketiciler, hangi tarayıcıları daha çok kullanıyorlar. İşte Kasım 2025 verilerine göre güncel sonuçlar.
Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları:
|Tarayıcı
|Pazar Payı
|Google Chrome
|Yüzde 75,96
|Safari
|Yüzde 12,71
|Opera
|Yüzde 3,31
|Samsung Internet
|Yüzde 2,82
|Microsoft Edge
|Yüzde 2,05
|Yandex
|Yüzde 1,98
|Firefox
|Yüzde 0,63
Yukarıdaki tablo, tüm platformlarda en çok kullanılan internet tarayıcılarının hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Küresel çapta en popüler internet tarayıcı olan Google Chrome, Türkiye'de de en çok kullanılan internet tarayıcısı durumunda.
Peki akıllı telefonlarda hangi internet tarayıcılar daha çok kullanılıyor? Gelin şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.
Akıllı telefonlarda en çok kullanılan internet tarayıcıları:
|Tarayıcı
|Pazar Payı
|Google Chrome
|Yüzde 75,94
|Safari
|Yüzde 16,5
|Samsung Internet
|Yüzde 3,92
|Yandex
|Yüzde 1,68
|Opera
|Yüzde 1,53
Yukarıdaki tabloda şaşırtıcı olmayan sonuçlar gösteriyor. Google Chrome, akıllı telefonlarda da en çok kullanılan tarayıcı. En yakın rakibi olan Safari'nin pazar payı, sadece yüzde 16,5 seviyesinde. Buradan yola çıkarak Google Chrome'un tahtını sarsacak hiçbir durum olmadığını söylemek mümkün.
Peki siz hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz? Size göre en iyi internet tarayıcısı hangisi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...