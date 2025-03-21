İnternette rahat rahat dolaşmak, bugünün şartlarında maalesef pek de mümkün değil. Tüm bilgilerimiz, her an kötü amaçlı kişilerin eline geçebiliyor, şifrelerimiz çalınabiliyor. Böyle kötü durumlarla karşılaşmamak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Çoğu insan, bilinçsiz bir şekilde internette dolaşıyor, bilgilerini oradan oraya savuruyor. Halbuki kişisel verilerimiz, başkalarının eline geçtiğinde başımıza hiç istemeyeceğimiz durumlar gelebilir.

Şimdi sizlerle, böyle bir durumla karşılaşmamak adına yapmamız gereken 5 tarayıcı ayarı paylaşacağız.

İlki iki faktörlü kimlik doğrulama.

Bu yöntem, aslında herkesin, her uygulama için yapması gereken öncelikli bir ayar. Tüm tarayıcılarda hesap senkronizasyonu, şifreler, geçmiş ve açık sekmeler gibi verileri bulutta saklıyor. Ancak bu veriler korunmazsa, başkalarının eline geçebilir.

Tarayıcı ayarlarınızdan 2FA özelliğini etkinleştirerek hesabınızı ekstra bir güvenlik katmanıyla koruyabilirsiniz.

Hassas verileri kaydetmeyi engelleyin.

Artık internetten alışveriş yapmayan insan yok. Hepimiz, sitelere bilgilerimizi bırakıp kapatabiliyoruz. Bu bilgiler tarayıcılara otomatik olarak kaydediliyor, ancak bir sonraki site ziyaretimizde giriş yaparken bu bilgiler otomatik doldurulunca farkına varıyoruz.

Tarayıcınızın gizlilik ayarlarına girerek otomatik doldurma ve kaydetme seçeneklerini devre dışı bırakarak bu güvenlik adımını da tamamlayabilirsiniz. Özellikle kredi kartı bilgileri için bu yöntem, oldukça kritik.

Çerezleri engellemeyenlerden misiniz?

Bir siteye girdiğimizde hemen aşağıda ya da sayfanın tam ortasında çerezleri kabul et seçeneği çıkıyor. Acele davranmak için hemen “kabul et” butonuna tıklıyorsunuz, biliyoruz. Bunu bir daha yapmamanızı öneriyoruz.

Bu kabul edilen çerezler aracılığıyla hareketlerimiz takip edilebiliyor. Bunu engellemek için tarayıcınızda “gizlilik ve güvenlik” ayarları içinden “üçüncü taraf çerezleri engelle” veya “izleyici korumasını etkinleştir” seçeneklerini açarak bu izlemenin önüne geçebilirsiniz.

DNS üzerinden HTTPS etkinleştirin.

Normalde bir siteye girdiğimizde, tarayıcımız URL’yi IP adresine çevirmek için bir DNS sunucusuna istek gönderiyor. Ancak bu istekler şifrelenmezse, internet servis sağlayıcıları veya kötü amaçlı kişiler tarafından izlenebiliyor.

Bunu engellemek için gizlilik ayarlarınızdan “Cloudflare, OpenDNS ya da NextDNS” gibi güvenilir sağlayıcılardan birini etkinleştirebilirsiniz.

Son adım: VPN kullanın.

Eğer “internette anonim olarak takılayım, kimliğim belli olmasın” diyorsanız, Tor Browser kullanmak bunun için en etkili çözüm olacaktır. Ancak Firefox, Brave gibi tarayıcılar, belirli seviyelerde izleme koruması ve anonimleştirme sunuyor.

Brave, yerleşik bir Tor sekmesi ile gelir ve internet bağlantını Tor ağı üzerinden yönlendirebilir. Opera ise ücretsiz bir yerleşik VPN sunuyo ancak bu VPN, sadece tarayıcı içi trafiği şifreliyor. Daha güçlü bir gizlilik için bağımsız VPN hizmetleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Not: VPN açıkken mobil bankacılığa giriş yapmayın.

En iyi VPN uygulamaları için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Verdiğimiz bu 5 adımı uygulayarak tarayıcınızı daha güvenli bir hâle getirebilir, kişisel verilerinizi korurken internette dilediğiniz gibi güvenli bir şekilde dolaşabilirsiniz.

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