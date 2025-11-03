Tümü Webekno
Kasım 2025: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler (Sinemaya Doyacağız)

Kasım 2025, sinemaseverler için dolu dolu geçen bir ay olacak. Sizin için kasım boyunca vizyona girecek tüm filmleri gün gün derledik. Bu ay da filmlere doyacağız.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2025 yılı yavaş yavaş sona yaklaşırken kasım ayı geldi çattı. Tabii ki tıpkı önceki aylarda olduğu gibi Kasım 2025 de filmler açısından dolu dolu bir ay olacak. Sinemalarda insanlara farklı farklı deneyimler yaşatacak birçok yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Kasım 2025’te hangi filmler vizyona girecek?

Bu içeriğimizde kasım boyunca gün gün hangi filmin vizyona gireceğini sizler için derledik. Önümüzdeki ay, yeni Predator filminden Sihirbazlar Çetesi 3’e, Edgar Wright imzalı Running Man’dene ve Zootropolis 2’ye kadar birçok yapım gelecek.

7 Kasım'da vizyona girecek filmler

pred

  • Bi Umut
  • Predator: Vahşi Topraklar
  • Kral Şakir: Dünyalar Karşıtı
  • Sahibinden Rahmet
  • Canavarcıklar
  • 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed
  • Ölüm Oyunu

14 Kasım'da vizyona girecek filmler

nysm

  • Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz
  • Mavi ay
  • Öldüren Terapi
  • Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana
  • Belez
  • The Red Book Ritual: Gates Of Hell

21 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek filmler

runng

  • İnanılmaz Örümcek Adam
  • Ölüme Koşan Adam
  • Wicked: İyilik Uğruna
  • Keeper
  • Senden Geriye Kalan
  • Oğul
  • Mitoloji Mafyası
  • Bir Şair
  • Fırtına Kız

27 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek filmler

zoo

  • Zootropolis 2
  • Nasipse Olur 2
  • Gölgedeki Yıldız
  • DJ Ahmet
  • Sonsuza Dek
  • İdea
  • İbi: Uzay görevi
  • Ölüm Evi

Öne çıkan filmler

Predator: Vahşi Topraklar

İkonik Predator serisinden Dan Trachtenberg imzalı yeni film, bu ay ilk öne çıkan yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmde, uzaylı avcılarla uğraşmak zorunda olan bir kadının hikayesini konu edinecek.

Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz

Çok sevilen Sihirbazlar Çetesi serisinin 3'üncü filmi yıllar süren bekleyişin ardından bu ay nihayet vizyona girecek. Yapım, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor.

Ölüme Koşan Adam

Sevilen yönetmen Edgar Wright'ın imzasını taşıyan, Glen Powell başrollü bu yapım, bizi diktatörlüğün hüküm sürdüğü, televizyonun gücün silahı olduğu bir döneme götürüyor. Yapımda, yarışmacıların dünyanın herhangi bir yerine gitmelerine izin verilen, ancak onları öldürmek için tutulan "avcılar" tarafından takip edildiği bir yarışma programına katılan bir adam anlatılıyor.

Zootropolis 2

Oscar ödüllü animasyon Zootopia'nın ikinci filmi de bu ay bekleyenleriyle buluşacak. Film, kariyerlerinin en tehlikeli ve karmaşık vakasını çözmek için yeniden bir araya gelen cesur tavşan polis Judy Hopps ve arkadaşı tilki Nick Wilde'in maceralarını konu ediniyor.

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı
