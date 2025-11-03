Kasım 2025: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler (Sinemaya Doyacağız)

Kasım 2025, sinemaseverler için dolu dolu geçen bir ay olacak. Sizin için kasım boyunca vizyona girecek tüm filmleri gün gün derledik. Bu ay da filmlere doyacağız.

2025 yılı yavaş yavaş sona yaklaşırken kasım ayı geldi çattı. Tabii ki tıpkı önceki aylarda olduğu gibi Kasım 2025 de filmler açısından dolu dolu bir ay olacak. Sinemalarda insanlara farklı farklı deneyimler yaşatacak birçok yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Kasım 2025’te hangi filmler vizyona girecek?

Bu içeriğimizde kasım boyunca gün gün hangi filmin vizyona gireceğini sizler için derledik. Önümüzdeki ay, yeni Predator filminden Sihirbazlar Çetesi 3’e, Edgar Wright imzalı Running Man’dene ve Zootropolis 2’ye kadar birçok yapım gelecek.

7 Kasım'da vizyona girecek filmler

Bi Umut

Predator: Vahşi Topraklar

Kral Şakir: Dünyalar Karşıtı

Sahibinden Rahmet

Canavarcıklar

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Ölüm Oyunu

14 Kasım'da vizyona girecek filmler

Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz

Mavi ay

Öldüren Terapi

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana

Belez

The Red Book Ritual: Gates Of Hell

21 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek filmler

İnanılmaz Örümcek Adam

Ölüme Koşan Adam

Wicked: İyilik Uğruna

Keeper

Senden Geriye Kalan

Oğul

Mitoloji Mafyası

Bir Şair

Fırtına Kız

27 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek filmler

Zootropolis 2

Nasipse Olur 2

Gölgedeki Yıldız

DJ Ahmet

Sonsuza Dek

İdea

İbi: Uzay görevi

Ölüm Evi

Öne çıkan filmler

Predator: Vahşi Topraklar

İkonik Predator serisinden Dan Trachtenberg imzalı yeni film, bu ay ilk öne çıkan yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmde, uzaylı avcılarla uğraşmak zorunda olan bir kadının hikayesini konu edinecek.

Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz

Çok sevilen Sihirbazlar Çetesi serisinin 3'üncü filmi yıllar süren bekleyişin ardından bu ay nihayet vizyona girecek. Yapım, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor.

Ölüme Koşan Adam

Sevilen yönetmen Edgar Wright'ın imzasını taşıyan, Glen Powell başrollü bu yapım, bizi diktatörlüğün hüküm sürdüğü, televizyonun gücün silahı olduğu bir döneme götürüyor. Yapımda, yarışmacıların dünyanın herhangi bir yerine gitmelerine izin verilen, ancak onları öldürmek için tutulan "avcılar" tarafından takip edildiği bir yarışma programına katılan bir adam anlatılıyor.

Zootropolis 2

Oscar ödüllü animasyon Zootopia'nın ikinci filmi de bu ay bekleyenleriyle buluşacak. Film, kariyerlerinin en tehlikeli ve karmaşık vakasını çözmek için yeniden bir araya gelen cesur tavşan polis Judy Hopps ve arkadaşı tilki Nick Wilde'in maceralarını konu ediniyor.