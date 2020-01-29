Gözlem Altında Tutulan Bir Katil Balina Ortadan Kayboldu

ABD'nin Seattle şehrinde bulunan bilim insanları, takip ettikleri bir katil balinanın ölmüş olabileceğini açıkladılar. Şehirde bulunan Puget Boğazı'nda çalışmalarını sürdüren uzmanlar, izledikleri 73 katil balinadan bir tanesine bir haftadır ulaşılamadığını ifade ettiler.

Üzerinde yaşadığımızı gezegen, sadece bize değil diğer milyonlarca türdeki canlıya da ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları, dünyada var olan her canlının yaşamını sürdürmesini istiyorlar ve bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle nesli tükenmek üzere olan canlı türleri, bilim insanları tarafından bir hayli önemseniyor.

Şimdiyse ABD'nin kuzeyinde bulunan Seattle şehrinden düşündürücü bir haber geldi. Bölgedeki bilim insanları, bir süredir gözlem altında tuttukları bir katil balinanın kaybolduğunu söylediler. Bilim insanlarına göre kaybolan katil balina ya öldü ya da bulunduğu bölgenin çok uzaklarına gitti. Uzmanlar, katil balinanın ölmesinden endişe duyuyorlar.

Bilim insanları, katil balinaların neslinin tükenmesinden endişe ediyor

Bilim insanları, Seattle'da bulunan Puget Boğazı'nda uzun süredir çalışma yapıyorlar. Çünkü boğazın güney bölümlerinde bulunan katil balinaların nüfusu uzun zamandır azalıyor ve bilim insanları, azalan nüfusu kurtarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bir süredir gözlem altında tutulan ve son bir haftadır da gözlerden kaybolan katil balina, Puget Boğazı'nın güneyinde yaşayan sayılı katil balinalardan bir tanesiydi.

ABD'deki Balina Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir bilim insanı, kaybolan katil balinayı en son geçtiğimiz hafta gözlemleyebilmiş. "L41" olarak isimlendirilen bu katil balina, bir süre boyunca bir grup başka katil balinayı dikkatlice takip etmiş. İşte bu takibin sonunda da gözlerden kaybolan L41, bir daha ortaya çıkmamış.

Bilim insanları, L41'le ilk kez 2019'un ocak ayında karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Bir grubun içerisinde yer alan L41, diğerlerine oranla biraz daha zayıfmış ve bu yüzden de bilim insanlarının ilgisini çekmiş. Bir süredir gözlem altında tuttukları L41'le ilgilenen bilim insanları, geçtiğimiz bir haftalık süreçte diğer katil balinaları gördüklerini ancak L41'i göremediklerini ifade ediyorlar. Bu da L41'in ölmüş olabileceği ihtimalini artırıyor.

L41, bilim insanları için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü Puget Boğazı'nın güney kesimlerinde sadece 73 katil balina yaşıyor. Boğazın kuzeyinde bugüne kadar tespit edilmiş olan katil balina sayısı ise 300'ün üzerinde. Bilim insanları, katil balinaların popülasyonlarını birbirlerine yakın sayılarda tutmak istiyorlar ve bu yüzden de boğazın güneyindeki katil balinalara daha çok önem veriyorlar.