Samsung, Huawei ve Motorola şirketlerinin kullanıcıya sunduğu katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları gün yüzüne çıktı. 2019 yılının getirdiği en yenilikçi teknolojik gelişmelerinden olan katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları, kullanıcıların cebini yakacak gibi gözüküyor.

Kullanıcılar, yıllardır süregelen konuşmaların ve söylentilerin ardından ilk kez 2019 yılında katlanabilir akıllı telefonlarla buluştu. Huawei, Samsung ve Motorola gibi teknoloji devlerinin piyasaya sürdüğü ya da yakın bir zamanda kullanıcıya tanıtacağı katlanabilir telefonlar halihazırda bulunuyor.

Fakat bu son teknoloji akıllı telefonların sahibi olmak, bazı sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Elbette bu sorumluluklar arasında; telefonu düşürmemeye olabildiğince özen göstermek de yer alıyor. Çünkü bu yenilikçi teknolojinin maliyeti hiç de ucuz değil. Peki, bir katlanabilir akıllı telefonun ekran değişimi kaça mal oluyor? Gelin birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy Fold

Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un çıkış tarihi, kullanıcılar tarafından tespit edilen problemler sebebiyle Nisan ayından Eylül ayına kadar ertelenmişti. Fakat şu anda 2.000 dolar fiyat etiketine sahip Galaxy Fold cihazını raflarda görmek mümkün.

Samsung, ABD’de Galaxy Fold Premier Service adlı hizmeti kapsamında Galaxy Fold cihazlarınızın ilk ekran değişimini indirimli fiyat olan 149 dolara yapıyor. Fakat bu indirim, yalnızca 31 Aralık tarihinden önce satın alınan akıllı telefonlar için geçerli. Business Insider’dan gelen bir rapor, 31 Aralık tarihinden sonra alınan Galaxy Fold cihazların ekran değişiminin 600 dolara yapılacağına işaret ediyor.

Huawei Mate X

Huawei’nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X, Google onay belgesinin olmaması sebebiyle Google Play hizmetlerinden faydalanamıyor. Bu nedenle de şu an yalnızca Çin’de satışa sunulmuş durumda.

Huawei’nin internet sitesinde ise akıllı telefonun ekran değişiminin 1.000 dolara yapılacağı yer alıyor. Bu da Mate X cihazının Çin’deki fiyat etiketinin neredeyse yarısına eşdeğer. 2.400 dolar fiyat etiketine sahip Mate X cihazının ekran değişimi 1.000 dolarak gösterilse de bu fiyatın yalnızca ekran için olduğu ve işçilikle beraber artabileceği tahmin ediliyor.

Motorola Razr

Motorola’nın ilk katlanabilir akıllı telefonu Razr, büyük bir şirketin satışa sunduğu en düşük fiyat etiketine sahip katlanabilir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 1.500 dolar fiyat etiketine sahip Razr, genellikle karşılaştığımız amiral gemisi cihazlardan yine de biraz daha pahalı.

PhoneArena’dan gelen bir rapor, Razr model cihazın ekran değişiminin 299 dolar olduğuna işaret ediyor. Bu da katlanabilir akıllı telefonların ekran değişiminde karşılaştığımız en ucuz fiyat. Buna ek olarak, Razr’ın ekran değişimi Galaxy S10 5G’nin ekran değişiminden yalnızca 20 dolar daha pahalı. Yani katlanabilir bir akıllı telefon almak istiyorsanız ve bütçe konusunda endişeleriniz varsa Motorola’nın Razr modeli en cazip seçenek gibi görünüyor.