Huawei HMS Core 4.0 Kısa Bir Süre İçerisinde Yayınlanacak

Çinli teknoloji devi Huawei’nin 27 Aralık’ta düzenlediği etkinlikte konuşan yönetici, HMS Core 4.0’ın kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulacağını söyledi. Yeni servis, özelliklere geliştiricilere birçok gelişmiş seçenek sunacak.

27 Aralık’ta gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Grup (Huawei Developer Groups) etkinliğinde konuşan Huawei Tüketici Bulut Servisleri (Huawei Consumer Cloud Servies) operasyon yöneticisi, HMS Core 4.0’ın yakın bir zaman içerisinde yayınlanacağını açıkladı.

Yeni beta güncellemesi, 14 ile 24 çekirdek açık fonksiyonu ile birlikte gelecek. Herkese açık yeni beta sürümü ise çok kısa bir süre içerisinde yayınlanacak. Bu sayede geliştiriciler, daha iyi servislere ve özelliklere erişim sağlayabilecek. Huawei HMS Core 4.0; Huawei hesap servisleri, uygulama içi satın alma servisleri ve reklam servisleriyle birlikte gelecek. Bunlara ek olarak akıllı öğrenme servisleri, dinamik etiket yönetimi servisleri gibi özellikler de yer alacak.

Huawei bildirim kiti

Çinli akıllı telefon üreticisinin bildirim servislerinin kullanımı da oldukça hızlı bir biçimde büyüme gösteriyor. Kasım 2019 itibariyle bildirim servisi fonksiyonlarının sayısının erişimi 38 bin barajını aşmayı başardı. Ek olarak günlük mesaj hacmi ise 30 milyar barajını aştı.

Geliştiriciler, Huawei’nin bildirim servisleri sayesinde kullanıcılara daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabiliyorlar. Tüm terminalleri desteklemesi sayesinde kullanıcı algısı ve aktivitesi de gelişiyor. Teknoloji şirketinin hassas bildirim servisleri üç şekilde aktive oluyor: abonelikli içerik, kullanıcı etiket kombinasyonu ve sahne zamanlaması.

Huawei güvenlik tespiti ve FIDO gizlilik servisi

HMS Core 4.0 güvenlik tespit servisi, müşteri gizliliğini ve bilgi güvenliğini korumak için sistem sağlamlık tespiti, uygulama güvenlik tespiti, zararlı URL tespiti, sahte kullanıcı tespiti ve diğer çok boyutlu güvenlik tespit özelliklerini sunuyor.

Aynı zamanda FIDO (Çevrimiçi Hızlı Kimlik Doğrulama Servisi); daha güvenli BioAuthn lokal biyometrik kimlik doğrulama, FIDO2 özellikleri sağlıyor ve geliştiriciler ile güvenli ve kullanımı kolay şifresiz kimlik doğrulama servisleri sunuyor. Raporlara göre güçlü fonksiyonlara ek olarak Huawei HMS Core 4.0; erişim prosesini optimize ediyor, geliştiricilerin hızlı bir şekilde HMS Core’a entegre olmasına izin veriyor ve tek bir servisi, üç gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor.