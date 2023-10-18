Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPad hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Şirketin ilk katlanabilir cihazı olması beklenen modelin, 2024 sonu veya 2025 başı gelebileceği iddia edildi.

Katlanabilir cihazlar hızla yayınlaşırken Apple’ın bu konuda ne zaman bir hamle yapacağı merak ediliyordu. Son birkaç yıldır ortaya çıkan bilgiler, şirketin ilk katlanabilir cihazının bir iPad modeli olacağını gösteriyordu.

Bugün ise katlanabilir iPad konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Digitimes, direkt olarak tedarik zincirinden kaynaklara dayandırdığı bir haberde cihazın durumu ve ne zaman tanıtılacağına dair bilgileri bizlerle buluşturdu.

Katlanabilir iPad, 2024 sonu veya 2025 başı gelebilir

Sızıntıya göre Apple, şu sıralarda katlanabilir iPad’in geliştirilmesine yoğunlaştı ve tedarikçilerle birlikte çalışmaya başladı. Şirketin, eğer geliştirilme süreci istikrarlı giderse cihazı 2024 sonu veya 2025 başı tanıtmayı planladığı bildirildi. Ancak 2025'in daha olası olduğu da eklendi.

Apple’ın dört yıldır katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığı ve bu süreçte sürekli tasarım değişiklikleri yaptığı düşünülüyor. Teknoloji devinin ilk katlanabilir cihazının iPhone değil iPad olmasının beklendiğini söylemiştik. iPhone’dan önce tablet tarafında bu adımı atmasının sebebi, iPad satışlarının diğerine oranla çok daha az olması. Bu da potansiyel sorunların daha kolay yönetilebileceği ve etkilerinin daha az olacağı anlamına geliyor. Ayrıca buradaki problemlerden ders çıkararak katlanabilir iPhone’da oluşabilecek benzer problemlerin de önüne geçmek istiyor olabilir.

Bunların dışında Apple’ın katlanabilir iPad tasarımını hâlen tamamlamadığı da söylentiler arasında. Proje, başlangıçta Apple’ın ürün tasarım ekibine verilmiş; ancak daha sonra maliyetleri düşürmek için başka bir departmana aktarılmış. Yani şirketin katlanabilir iPad’de temel hedefinin maliyeti düşük bir cihaz çıkarmak olduğu söylenebilir.