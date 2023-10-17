Apple, bugün yayımladığı bir blog yazısıyla yeni Apple Pencil'ı tanıttı. ''Daha uygun fiyatlı'' ve gelişmiş bir model olduğu vurgulanan yeni Apple Pencil, kasım ayının başında satışta olacak.

Son birkaç gündür Apple'ın bir blog yazısı ile yeni ürünler tanıtacağı haberleri gündemdeydi. Hatta biz de sizlerle paylaştığımız bir haberimizde bundan bahsetmiştik. Dolaşıma giren haberlerde yeni iPad ihtimali ve Apple Pencil konuşuluyordu. Düşük ihtimal gözüyle bakılan iPad'lere yönelik bir haber gelmese de Apple Pencil cephesinde beklenen oldu ve yeni bir kalem tanıtıldı.

Apple'ın yayımladığı yazıda birçok kez ''uygun fiyatlı'' olduğunu vurguladığı yeni Apple Pencil, 1. ve 2. nesil Apple kalemlerinin tam ortasına konumlandırıldı. Apple Pencil (USB-C) ismiyle Apple'ın sitesinde de yerini alan model, manyetik yapışma, eğime duyarlılık gibi özellikleri bünyesinde barındırırken, kuvvet hassasiyeti gibi bazı özelliklere ise sahip değil.

En uygun fiyatlı Apple Pencil'ın özelliklerine de bakalım;

Uzunluk: 155 mm

Çap: 7,5 mm

Ağırlık: 20,5 gram

Bağlantılar: Bluetooth ve USB-C konnektörü

Apple'ın hem global duyuru yazısında hem de web sitesinde ürün sayfasında sık sık yer verdiği ''en uygun fiyat'' ifadesi ülkemizde de geçerli. Ancak tabii ki bu fiyat düşüşü yaşanırken pek çok özellikten de feragat edilmiş.

Tasarım olarak baktığımızda 2. nesil Apple Pencil ile birebir aynı görünen yeni kalem, arka uçta bulunan kayar kapak ile 2. nesilden ayrılıyor. Burada kapak açıldığında bir USB-C bağlantı noktası ortaya çıkıyor. Üçgenimsi köşeli tasarım ve mat yüzey ise 2. nesilde olduğu gibi devam ediyor.

Manyetik olarak iPad'lere yapışma özelliği bu en yeni modelde de var. Yapışma gerçekleştiğinde, kalem uyku moduna geçerek pil ömrünü koruyor. Özetlemek gerekirse genel yetenekleri ise şunlar;

USB-C ile eşleşme ve şarj özelliği

Manyetik yapışma özelliği

Mükemmel piksel hassasiyeti

Düşük gecikme süresi

Eğime duyarlılık

Apple Pencil (USB-C)'nin uyumlu çalışacağı iPad modelleri;

12.9 inç iPad Pro

3., 4., 5. ve 6. nesil

11 inç iPad Pro

1., 2., 3. ve 4. nesil

1., 2., 3. ve 4. nesil iPad Air

4. ve 5. nesil

4. ve 5. nesil iPad

10. nesil

10. nesil iPad mini

6. nesil

Apple Pencil'ın (USB-C) fiyatı

Apple'ın bu en yeni kalemi, 79 dolardan satışa sunuldu. Ülkemizdeki satış fiyatı ise 2.699 TL olarak belirlenmiş.

Satışta olan 1. ve 2. nesil kalemlerin fiyatlarına baktığımızda ise 3.213 TL ve 3.863 TL olduğunu görüyoruz.