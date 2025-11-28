Tümü Webekno
Katlanabilir iPhone'un Birçok Özelliği Ortaya Çıktı! İşte Bilmeniz Gerekenler

Katlanabilir iPhone hakkında sürekli yeni bilgiler geliyor. Biz de son zamanlarda güvenilir kaynaklardan cihaz hakkında çıkan bilgileri derledik ve muhtemel özellikleri listeledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, önümüzdeki yıl itibarıyla iPhone’lar konusunda son yılların en büyük duyurularından birini yapmay hazırlanıyor. Öyle ki şirket, 2026 sonbaharında ilk katlanabilir telefonunu bizlerle buluşturacak. Şimdilik iPhone Fold olarak adlandırılan bu cihaz, kitap gibi yatay katlanabilen Samsung Galaxy Z Fold rakibi bir telefon olarak gelecek.

Apple’ın katlanabilir iPhone’u hakkında sürekli bilgiler ortaya çıktığını görüyorduk. Şimdi ise farklı farklı güvenilir kaynaklardan cihazın detayları hakkında yeni sızıntılar geldi. Sızıntılar, telefonun özellikleri hakkında yeni bilgiler içeriyor.

iPhone Fold nasıl özelliklerle gelecek?

fol1

Yatırım bankası JP Morgan, iPhone Fold hakkında bir rapor paylaştı. Bu raporda, telefonun iç ekranında bulunacak ön kameranın ekran altına yerleştirileceği belirtildi. Yani şimdiki modellerdeki gibi değil, direkt ekranın içinde bir kamera olacak. Bu kameranın 24 MP çözünürlük sunacağı da gelen bilgiler arasında. Bu da şu an kullanılan 18 MP’lik ön kameraya kıyasla iyileştirme olacak demek.

UDN isimli bir web sitesi ise daha önce çıkan iddiaları destekleyerek Apple’ın telefonda katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olan kırışma problemini çözeceğini bildirmiş. Yani cihazın orta kısmında herhangi bir kırışma olmayacak. Bu özellik gerçek çıkarsa Apple’ın katlanabilir telefonlar için devrim yaratacak bir cihaz geliştirdiğini söyleyebiliriz.

fol2

Bunlar dışında birçok kaynak telefonun 7,8 inçlik iç ekran ve 5,5 inçlik kapak ekranıyla geleceğini söylüyor. Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörü kullanılacağı, arkasında 48 MP’lik 2 kamera olacağı da gelen bilgiler arasında. Diğer kaynaklar ise 5400 ila 5800 mAh arasında bir batarya kapasitesiyle geleceğini, yüksek yoğunluklı batarya hücrelerine sahip olacağını söylüyor. Bu da rakiplerinin önünde pil ömrü sunabileceğinin bir göstergesi. Tabii ki fiyatı da yüksek olacak. Bazı tahminler 2000-2500 dolar arası olabileceği yönünde.

Telefon hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Aslında birçok özelliğinin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bunlardan hangilerinin doğru çıkacağını ilerleyen dönemde göreceğiz. Telefonun Eylül 2026’da tanıtılmasının beklendiğini tekrar ekleyelim.

iPhone Fold'un muhtemel özellikleri

  • 7,8 inç iç ekran, 5,5 inç kapak ekran
  • Touch ID
  • A20 Pro işlemci
  • 48 MP ikili kamera
  • Her iki ekranda da 24 MP ön kamera
  • 5400-5800 mAh arası batarya
